Как отличить перекупщика машины от продавца-собственника

Перекупщики часто скупают подержанные машины за малые деньги. Потом они приводят авто в презентабельный вид, чтобы в итоге представить его на продажу как беспроблемное транспортное средство.

Фото: car.ru car.ru

В данном случае стоимость заметно увеличивается. На разнице они зарабатывают деньги. Эксперты рассказали, как понять, что торги идут с перекупщиком.

В объявлениях перекупщики часто называют себя хозяином, продавцом, а также частным лицом. Подписываясь именем и отчеством они просят в отклике указать каким авто интересуется покупатель. Это говорит о том, что у продавца имеется несколько экземпляров авто. Это может говорить о том, что торги пройдут с перекупщиком.

Такие люди указывают часто размытый, некорректный адрес места осмотра машины. Они в объявлении расписывают машины скудно, шаблонно, опции перечисляют сухо. Перекупщики публикуют шаблонные снимки с традиционными, местами съемки и ракурсами.