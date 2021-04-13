Раскрыта линейка моторов минивэна Hyundai Staria, который ждут в России

Компания Hyundai поделилась подробностями о двигателях серийного минивэна Staria, который будет продаваться на российском рынке. Как и ожидалось, новинку предложат с тремя установками на выбор: турбодизелем, бензиновым «атмосферником» и 3,5-литровым битопливным мотором. Объявлена и стоимость модели для Южной Кореи, где Hyundai Staria поступит в продажу уже 15 апреля: цены начинаются от 27 260 000 вон (примерно 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России минивэн ожидается во второй половине 2021 года.

Фото: © Hyundai © Hyundai

В линейку Staria входят фургон Staria Cargo с трехместной кабиной и грузовым отсеком объемом пять кубометров, двухрядный вариант и пассажирские версии: с семи- либо девятиместным салоном с двумя раздельными креслами на втором и третьем рядах, а также в четырехрядном исполнении — в этом случае минивэн вмещает до 11 человек.

Для Hyundai Staria подготовили три модификации. Базовый турбодизель VGT объемом 2,2 литра выдает 177 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо восьмидиапазонным автоматом, причем во втором случае минивэн можно заказать с полным приводом. Альтернативой на домашнем рынке станет версия с 240-сильным агрегатом V6 объемом 3,5 литра, который работает как на бензине, так и сжиженном газе (пропан-бутан). Такому минивэну положена автоматическая коробка передач. Для экспортных Staria также будет доступен 3,5-литровый шестицилиндровый «атмосферник» мощностью 272 лошадиные силы в паре с автоматом.

Для базовых исполнений предусмотрены семь подушек безопасности, 17-дюймовые диски, аналоговая панель приборов с небольшим экраном между шкалами и кондиционер. На южнокорейском рынке модель уже в стандартной комплектации получит адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения, а за доплату предложат 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и климат-контроль с сенсорным управлением.

Топовому Hyundai Staria Premium, он же Staria Lounge в Южной Корее, положены 18-дюймовые диски необычного дизайна, фоноввая подсветка с 64 цветами на выбор и девятиместный салон с двумя парами «капитанских» кресел повышенной комфортности с индивидуальными подлокотниками. В списке опций указаны цифровая панель приборов, аудиосистема Bose, двухсекционная панорамная крыша и функция вентиляции для сидений первого и второго рядов. Staria Premium может быть и семиместной, однако за такой вариант придется доплатить.