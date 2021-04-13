Три внедорожника «Кадиллак» подорожали в России

В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле модель ХТ4 стала дороже на 80 тысяч рублей или 2,2-2,5% в зависимости от комплектации. Теперь она стоит 3,33-3,65 миллиона рублей.
«Кадиллак ХТ5» подорожал на 150 тысяч или 4-4,1% до 3,84-3,94 миллиона, ХТ6 — на 150-200 тысяч или 3,3-4,4% до 4,7-4,75 миллиона. «Эскалейд» — единственный внедорожник «Кадиллак», представленный в России, цена на который не изменилась в апреле.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России подорожало большинство новых автомобилей «Тойота». «Камри» подорожала на 25-55 тысяч рублей, C-HR, «LC Прадо», «Хайлюкс» и «Фортунер» — не более чем на 100 тысяч, «Королла» — на 65-108 тысяч, «Альфард» — на 114 тысяч, РАВ4, за исключением комплектаций «Стандарт» и «Стайл, — на 22,5-24,5 тысячи.
Также автомобиль «Мазда CX-30» подорожал во всех комплектациях. Версия «Драйв» стала дороже на 0,9% или 15 тысяч, Active FWD и Active 4WD — на 0,9% или 18 тысяч, Supreme FWD — на 1,2% или 24 тысячи, Supreme 4WD — на 1,1% или 24 тысячи.