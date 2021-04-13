Три внедорожника «Кадиллак» подорожали в России

В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле модель ХТ4 стала дороже на 80 тысяч рублей или 2,2-2,5% в зависимости от комплектации. Теперь она стоит 3,33-3,65 миллиона рублей.