Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Коллекцию идеальных Lada без пробега продают в Москве за 16 миллионов рублей

Motor.ruиещё 1
4 часа назад
В Москве выставили на продажу коллекцию автомобилей Lada, состоящую из 16 экземпляров. Приобрести идеально сохранившиеся модели без пробега можно по миллиону рублей за машину.
Коллекцию из 16 идеальных Lada без пробега продают за 16 миллионов рублей
Фото: © Авто.ру© Авто.ру
К покупке доступен почти весь модельный ряд Lada. Среди представленных экземпляров можно обнаружить ВАЗ-2102, 2103, 2105, а также модели 2106, 2108 и 2109. Кроме того, в коллекции присутствуют ВАЗ-2108, 2109, а также «Копейка», «Семерка» и редкая «Самара» в кузове кабриолет.
По словам продавца, свою коллекцию он собирал многие годы. Все представленные в ней автомобили находятся в идеальном внешнем и техническом состоянии. Почти у всех Lada отсутствует пробег. Только несколько экземпляров имеют минимальные показания одометра. В связи с этим, все 16 машин являются фактически новыми.
Владелец оценил всю коллекцию в 16 миллионов рублей. Каждый автомобиль отдельно обойдётся потенциальным покупателям примерно в миллион. Учитывая, что средняя рыночная стоимость моделей ВАЗ в идеальном состоянии варьируется от 300 000 до 500 000 рублей, данное предложение можно назвать действительно невероятным.
В середине марта в Москве выставили на продажу ВАЗ-2107, простоявший в гараже 13 лет. За автомобиль 2008 года с пробегом 400 километров продавец запросил один миллион рублей.
Бортжурнал,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители