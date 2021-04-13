Коллекцию из 16 идеальных Lada без пробега продают за 16 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу коллекцию автомобилей Lada
, состоящую из 16 экземпляров. Приобрести идеально сохранившиеся модели без пробега можно по миллиону рублей за машину.
К покупке доступен почти весь модельный ряд Lada. Среди представленных экземпляров можно обнаружить ВАЗ-2102, 2103, 2105, а также модели 2106, 2108 и 2109. Кроме того, в коллекции присутствуют ВАЗ-2108, 2109, а также «Копейка», «Семерка» и редкая «Самара» в кузове кабриолет.
По словам продавца, свою коллекцию он собирал многие годы. Все представленные в ней автомобили находятся в идеальном внешнем и техническом состоянии. Почти у всех Lada отсутствует пробег. Только несколько экземпляров имеют минимальные показания одометра. В связи с этим, все 16 машин являются фактически новыми.
Владелец оценил всю коллекцию в 16 миллионов рублей. Каждый автомобиль отдельно обойдётся потенциальным покупателям примерно в миллион. Учитывая, что средняя рыночная стоимость моделей ВАЗ в идеальном состоянии варьируется от 300 000 до 500 000 рублей, данное предложение можно назвать действительно невероятным.
В середине марта в Москве выставили на продажу ВАЗ-2107
, простоявший в гараже 13 лет. За автомобиль 2008 года с пробегом 400 километров продавец запросил один миллион рублей.