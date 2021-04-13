Lada с помощником: «АвтоВАЗ» сделал шаг к автопилоту

Волжский автозавод разработает собственные автоматизированные системы безопасности и помощи водителю ADAS, узнала «Газета.Ru». В мировом автопроме такая система служит ступенькой к созданию автопилота. Благодаря сотрудничеству с Renault «АвтоВАЗ» сможет оперативно вывести на рынок Lada с электронными помощниками, говорят в компании, но предупреждают, что пока спешить с этим не будут. Такая аппаратура сделает автомобили Lada дорогими, что нивелирует их конкурентное преимущество, считают эксперты.

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«АвтоВАЗ» входящий в альянс Renault-Nissan ведет разработку собственных систем помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems), знает источник «Газеты.Ru» на предприятии. Еще один собеседник знакомый с ситуацией на заводе сообщил, что относительно недавно завод для этих целей нанял профильных инженеров, которым разработка ADAS поставлена в обязанности.

Системы пассивной и активной безопасности и помощи водителю ADAS есть практически у всех автокомпаний. Речь идет о таких интеллектуальных помощниках, как устройство слежения (предупреждения о смене полосы) за разметкой, удержание в полосе, предупреждение ДТП превентивным торможением, считывание дорожных знаков, обмен автомобиля информацией с инфраструктурой дороги и прочее.

Функционал в каждом конкретном случае может отличаться, в зависимости от маркетингового позиционирования модели.

В «АвтоВАЗе» подтвердили информацию, что ведут инжиниринг систем пассивной и активной безопасности, автоматических помощников водителя, подчеркнув, что за последние три года компания вложила более 8 млрд рублей в развитие инжиниринга. Инвестиции пошли на новые лаборатории, самое современное программное обеспечение, «оборудование, значительное расширение возможностей тестирования автомобилей на полигоне в Сосновке» (испытательный трек «АвтоВАЗа», также используется для автоспорта).

По словам директора по связям с общественностью Сергея Ильинского, за прошедшие три года нанято более тысячи инженеров для работ по различным направлениям.

«Что же касается ADAS, то мы будем готовы довольно оперативно вывести на рынок необходимые системы, так как являемся частью Groupe Renault, у которой накоплены огромные компетенции и технологии в этих областях»,— сказал «Газете.Ru» Ильинский.

В тоже время он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных сроках появления машин с системами ADAS в сегменте массовых автомобилей, в котором представлена Lada. В компании обещают оперативно среагировать «на появление на рынке экономически обоснованного спроса на эти системы или при введении соответствующих законодательных норм» по использованию ADAS.

«АвтоВАЗ» в роли догоняющего

В пресс-службе «КамАЗа» сообщили, что грузовики компании серии K4 и K5 c различным функционалом ADAS уже выпускаются челнинским автозаводом.

«Мы уже делаем продукцию с системой ADAS, там не все функции применимы у нас в стране.



В целом у нас есть все активные помощники такие, как ассистент торможения, удержание полосы, вплоть до частичного автономного вождения, но еще раз повторюсь — по нашему законодательству пока не все еще можно использовать»,— рассказал «Газете.Ru» глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Группа ГАЗ » также разрабатывает активные помощники для водителя. Инженерный центр ГАЗа начал внедрять систему ADAS несколько лет назад в рамках создания беспилотников, а первые машины поступят к дилерам в этом году, рассказали в компании.

«Беспилотник «ГАЗ», созданный совместно с Нижегородским техническим университетом, в прошлом году прошел опытно-промышленную эксплуатацию на Южно-Приобском месторождении Газпромнефти . А первые системы ADAS появятся на некоторых моделях в серийном производстве уже в этом году», — рассказал «Газете.Ru» представитель «ГАЗа».

Нет смысла

Впрочем, сейчас вывод автомобилей с системой ADAS массовом сегменте на российский рынок лишен всякого смысла, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Собеседник «Газеты.Ru» подчеркивает, что

в среднем при при больших объемах выпуска активные помощники добавят к стоимости одного автомобиля Lada до 40-50 тыс. рублей, а при невысоких — до 100 тыс. рублей.

«В сегменте машин стоимостью 700-800 тыс. рублей повышение цены на 50-100 тыс. рублей будет критически важным для покупателя. Таким образом, Lada может лишиться своего конкурентного ценового преимущества. К тому же, маловероятно, что в сегменте недорогих машин такая опция будет пользоваться спросом.



Прежде всего, неясно как она будет работать в наших климатических условиях со снегом, реагентом и грязью на дорогах»,— поделился мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев.