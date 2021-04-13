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В электрокарах Tesla случайно нашли смешную голосовую команду

Car.ru
3 часа назад
Пользователи Сети рассказали, что владельцы Tesla обнаружили в своих автомобилях необычную особенность. Голосовую команду грубоватую фразу open butthole (открой задницу в переводе) электрокары распознают, как команду открытия.
В электрокарах Tesla случайно нашли смешную команду
Фото: Car.ruCar.ru
В Twitter один из автомобилистов рассказал, что по этой команде автомобиль открывает лючок зарядного порта. Некоторые владельцы отметили, что электромобили действительно распознают эту команду, но понимают её по-своему. У кого-то открывался перчаточный ящик, а у других пользователей — крышка багажного отделения.
Примечательно, что модели Tesla также распознают команду close butthole («закрой задницу»), производя обратное действие. На вопрос к автору изначаль­ного поста, в рамках какого разговора с Tesla была произнесена эта необычная фраза, он не ответил.
Примечательно, что по данным опроса, энтузиасты насчитали уже более полутора сотен незадокументированных голосовых команд, которые распознают медиа­системы электромобилей Tesla.
Бортжурнал,Tesla,
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