В электрокарах Tesla случайно нашли смешную команду

В Twitter один из автомобилистов рассказал, что по этой команде автомобиль открывает лючок зарядного порта. Некоторые владельцы отметили, что электромобили действительно распознают эту команду, но понимают её по-своему. У кого-то открывался перчаточный ящик, а у других пользователей — крышка багажного отделения.