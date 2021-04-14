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Новый «Киа Карнивал» поступил в продажу

Артём Кульша
1 час назад
Четвертое поколение кроссвэна «Киа Карнивал» поступило в продажу в России. Об этом сообщает пресс-служба «Киа».
Новый «Киа Карнивал» поступил в продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Карнивал» предлагается в пяти комплектациях и восьми комбинациях двигателя и комплектации по цене от 2 599 900 до 3 579 900 рублей.
Автомобиль представлен с двумя вариантами двигателей линейки Smartstream с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач — 2,2-литровый 199-сильный дизельный (доступен во всех комплектациях) и 3,5-литровый 249-сильный бензиновый (доступен в комплектациях Prestige, Premium и Premium+).
«Карнивал» оснащен полностью светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями уже в базовой комплектации, может иметь семиместную и восьмиместную компоновку салона, панорамный экран на передней панели, функцию «Общение с пассажирами».
«Новый "Карнивал" стал первым автомобилем, у которого для сдвижных боковых дверей с электроприводами предусмотрена интеллектуальная система открывания», — сообщили в «Киа».
Бортжурнал,Автоновости,Kia,
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