Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Продажи электромобилей в России выросли в шесть раз

Прайм
4 часа назад
Продажи электромобилей в первом квартале 2021 года в России выросли в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 307 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
Продажи электромобилей в России выросли в шесть раз
Фото: fotolia.com/ Petairfotolia.com/ Petair
"Всего за январь-март нынешнего года россияне купили 307 новых электрокаров. И этот показатель почти в 6 раз больше по сравнению с тем, что был в I квартале 2020 года (53 штуки)", — отмечается в сообщении.
Самым популярным электромобилем стал Porsche Taycan. Так, за три месяца было куплено 135 таких машин, что составляет 44% от общего объема рынка электрокаров.
На втором месте – Audi e-tron, продажи которого составили 62 единицы. Замыкает тройку лидеров Tesla Model – 43 проданных автомобилей. Следом идут Tesla Model X (19 штук), Nissan Leaf (16 машин) и JAC iEV7S (14 штук).
По данным "Автостата", продажи новых электромобилей в России в 2020 году увеличились почти в 2 раза, до 687 штук.
Бортжурнал,Nissan Leaf,Tesla Model X,Nissan,Audi,Tesla,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители