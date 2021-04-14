Fiat выпустит фургон на базе электрокара New 500

Во время мартовского показа для поставщиков представители Fiat уже упоминали о планах сконструировать новый фургон, который стал бы одной из целого ряда новинок от бренда в 2021 году. Коммерческий транспорт должен помочь итальянскому производителю улучшить продажи основной линейки.

Во время дебюта электрического хэтчбека New 500 в прошлом году гендиректор фирмы Оливье Франсуа заявил, что до завершения 2020 года на рынке появятся 15 тысяч экземпляров, а всего в течение 12 месяцев предполагалось поставить 80 000 машин. По данным профсоюзов аппенинского государства, Fiat разработал только 32 000 единиц хэтча. Темп производства с января снизился, а численность смен компании придется уменьшить с двух до одной уже со следующей недели. В Jato Dynamics заявили, что в июле-феврале в Европе бренд продал всего лишь 10 тысяч Fiat New 500.