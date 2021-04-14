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Fiat выпустит фургон на базе электрокара New 500

Car.ru
1 час назад
Итальянская компания Fiat дополнит семейство электрокаров New 500 новым фургоном, так как оригинальный автомобиль так и не стал востребованным на рынке. В машине уберут задние кресла, но добавят перегородку.
Fiat выпустит фургон на базе электрокара New 500
Фото: Car.ruCar.ru
Во время мартовского показа для поставщиков представители Fiat уже упоминали о планах сконструировать новый фургон, который стал бы одной из целого ряда новинок от бренда в 2021 году. Коммерческий транспорт должен помочь итальянскому производителю улучшить продажи основной линейки.
Во время дебюта электрического хэтчбека New 500 в прошлом году гендиректор фирмы Оливье Франсуа заявил, что до завершения 2020 года на рынке появятся 15 тысяч экземпляров, а всего в течение 12 месяцев предполагалось поставить 80 000 машин. По данным профсоюзов аппенинского государства, Fiat разработал только 32 000 единиц хэтча. Темп производства с января снизился, а численность смен компании придется уменьшить с двух до одной уже со следующей недели. В Jato Dynamics заявили, что в июле-феврале в Европе бренд продал всего лишь 10 тысяч Fiat New 500.
Бортжурнал,Fiat,
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