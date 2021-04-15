Названы главные критерии выбора автомобиля

Выбирая автомобиль, следует руководствоваться тремя критериями, связанными с безопасностью. Об этом iReactor рассказал автомобильный эксперт, ведущий специалист Центра управления дорожным движением Петербурга Дмитрий Попов

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По его словам, сейчас уже не важно, где именно собран автомобиль.

«Национальная принадлежность транспортного средства утрачена. Я лично езжу на «Ладе Весте», в ней из отечественного только слово «Лада» в названии, даже «Веста» — латинское слово», - пояснил Дмитрий Попов.

Эксперт подчеркнул, что при выборе новой машины необходимо, помимо соотношения цена-качество, руководствоваться и критериями безопасности. Попов призвал потенциальных покупателей машины обратить внимание на оценку, поставленную ей в европейских краш-тестах, наличие или отсутствие систем безопасности, а также габариты.

«Надо смотреть, какие у автомобиля есть системы спасения человека. Подушки безопасности, конструкции ремней безопасности и другие механизмы, которые помогут сохранить здоровье при ДТП», - пояснил он.

При этом Дмитрий Попов уверен, что стоит избегать покупки слишком маленьких автомобилей.

«Чем авто крупнее и тяжелее, тем оно менее аварийно-опасно по отношению к человеку, который в нем сидит. Если у вас автомобиль Smart или Matiz, то надо быть готовым к тому, что он будет просто раздавлен в лепешку в более-менее тяжелом ДТП», - констатировал он.