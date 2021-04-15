Названы главные критерии выбора автомобиля

Выбирая автомобиль, следует руководствоваться тремя критериями, связанными с безопасностью. Об этом iReactor рассказал
автомобильный эксперт, ведущий специалист Центра управления дорожным движением Петербурга Дмитрий Попов
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По его словам, сейчас уже не важно, где именно собран автомобиль.
«Национальная принадлежность транспортного средства утрачена. Я лично езжу на «Ладе Весте», в ней из отечественного только слово «Лада» в названии, даже «Веста» — латинское слово», - пояснил Дмитрий Попов.
Эксперт подчеркнул, что при выборе новой машины необходимо, помимо соотношения цена-качество, руководствоваться и критериями безопасности. Попов призвал потенциальных покупателей машины обратить внимание на оценку, поставленную ей в европейских краш-тестах, наличие или отсутствие систем безопасности, а также габариты.
«Надо смотреть, какие у автомобиля есть системы спасения человека. Подушки безопасности, конструкции ремней безопасности и другие механизмы, которые помогут сохранить здоровье при ДТП», - пояснил он.
При этом Дмитрий Попов уверен, что стоит избегать покупки слишком маленьких автомобилей.
«Чем авто крупнее и тяжелее, тем оно менее аварийно-опасно по отношению к человеку, который в нем сидит. Если у вас автомобиль Smart или Matiz, то надо быть готовым к тому, что он будет просто раздавлен в лепешку в более-менее тяжелом ДТП», - констатировал он.
Как сообщал «Рамблер», ранее ряд автопроизводителей поняли цены на весь модельный ряд в России. При этом автодилеры посоветовали россиянам не откладывать покупку авто на 2022 год из-за роста цен. Ожидается, что машины продолжат дорожать на протяжении всего 2021 года.