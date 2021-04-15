Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году

Вопрос загрязнения окружающей среды подтолкнул большинство автопроизводителей к разработке и выпуску «зелёных», а значит более экологически чистых автомобилей. Компания Ferrari до сих пор не представила ни одной полностью электрической модели и только пару лет назад в её линейке появился первый гибрид.

Единственное, что пока официально подтвердил Элканн – предварительные сроки дебюта, но и они, естественно, без конкретных дат. На собрании акционеров, прошедшем 15 апреля, глава марки Ferrari также анонсировал скорое появление неких трёх новинок, но опять же ничего не конкретизировал, поэтому сложно сказать, что именно имел в виду Элканн, когда говорил о дебютах «в ближайшие месяцы».