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Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году

Car.ruиещё 3
1 час назад
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari несколько лет назад заявляла, что первый в её линейке электромобиль появится после 2025 года. Однако на недавнем собрании акционеров Джон Элканн, глава «именитого» бренда, отметил, что презентация новинки запланировано должна состояться не позднее чем через 4 года.
Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году
Фото: Car.ruCar.ru
Вопрос загрязнения окружающей среды подтолкнул большинство автопроизводителей к разработке и выпуску «зелёных», а значит более экологически чистых автомобилей. Компания Ferrari до сих пор не представила ни одной полностью электрической модели и только пару лет назад в её линейке появился первый гибрид.
Тем не менее Ferrari активно идёт по пути электрификации и уже в 2025 году планирует представить публике первую новинку на электротяге. Конечно, на сегодняшний день нет никакой информации ни о технических характеристиках нового электрокара, ни даже о его «имени».
Единственное, что пока официально подтвердил Элканн – предварительные сроки дебюта, но и они, естественно, без конкретных дат. На собрании акционеров, прошедшем 15 апреля, глава марки Ferrari также анонсировал скорое появление неких трёх новинок, но опять же ничего не конкретизировал, поэтому сложно сказать, что именно имел в виду Элканн, когда говорил о дебютах «в ближайшие месяцы».
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