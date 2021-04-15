Автоэксперт рассказал, как не уснуть за рулем

«Самый верный способ - выспаться перед поездкой, особенно в дальнюю дорогу. Также каждый человек должен знать свой психотип, свои внутренние часы - кому-то удобнее ехать рано, кому-то наоборот. Лично мне удобнее встать в три часа ночи и ехать навстречу солнцу. В дороге нужно периодически останавливаться и отдыхать. Полтора-два часа - это тот период для неподготовленного водителя, когда следует передохнуть», - рассказа эксперт.
«Еще один отличный способ - ехать в компании. В машине должен быть как минимум один человек, который с водителем постоянно общается на темы, которые интересуют их обоих. Можно жарко спорить, можно что-то обсуждать. Если человек общается, снижается вероятность того, что он уснет», - дополнил главный редактор.