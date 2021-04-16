Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Раскрыты главные ошибки при сдаче экзамена на права

Артём Кульша
3 часа назад
Нарушение требований дорожной разметки и неиспользование сигнала указателя поворота — одни из наиболее частых ошибок при сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.
Раскрыты главные ошибки при сдаче экзамена на права
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости
С 1 апреля, как сообщал «Рамблер», правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений изменились. В частности, с этого дня для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств была отменена проверка первоначальных навыков на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.
Также в новых правилах описаны 19 навыков, владение которыми должен продемонстрировать кандидат, а ошибки и нарушения, за которые выставляются штрафные баллы, поделены на подгруппы по степени влияния на безопасность движения.
Сегодня в Министерстве внутренних дел рассказали, что по результатам сдачи экзамена по новым правилам 1-8 апреля наиболее частыми ошибками стали нарушение требований разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления автомобиля и создание помехи другим машинам или пешеходам, у которых было преимущество в движении.
Также кандидаты в водители часто ошибались во время параллельной парковки и заезда в бокс — чаще всего наезжали на границы зон выполнения маневров.
Бортжурнал,Автоновости,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители