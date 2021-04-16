Раскрыты главные ошибки при сдаче экзамена на права

Нарушение требований дорожной разметки и неиспользование сигнала указателя поворота — одни из наиболее частых ошибок при сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

С 1 апреля, как сообщал «Рамблер», правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений изменились. В частности, с этого дня для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств была отменена проверка первоначальных навыков на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Также в новых правилах описаны 19 навыков, владение которыми должен продемонстрировать кандидат, а ошибки и нарушения, за которые выставляются штрафные баллы, поделены на подгруппы по степени влияния на безопасность движения.

Сегодня в Министерстве внутренних дел рассказали, что по результатам сдачи экзамена по новым правилам 1-8 апреля наиболее частыми ошибками стали нарушение требований разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления автомобиля и создание помехи другим машинам или пешеходам, у которых было преимущество в движении.