В России подорожали «Лексусы»

В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле «Лексусы» семейства ES подорожали на 2,9-5,4% и теперь стоят от 3,14 миллиона рублей, семейства NX — на 2,5-3,6% (от 2,89 миллиона), RX — на 1-4,5% (от 3,93 миллиона), GX — на 3,8-4,2% (от 5,538 миллиона), LX — на 1,9-3,6% (от 7,291 миллиона), LC — на 2,9% (от 9,409 миллиона). Цены на LS и UX не изменились.