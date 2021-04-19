В России подорожали «Лексусы»

В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле «Лексусы» семейства ES подорожали на 2,9-5,4% и теперь стоят от 3,14 миллиона рублей, семейства NX — на 2,5-3,6% (от 2,89 миллиона), RX — на 1-4,5% (от 3,93 миллиона), GX — на 3,8-4,2% (от 5,538 миллиона), LX — на 1,9-3,6% (от 7,291 миллиона), LC — на 2,9% (от 9,409 миллиона). Цены на LS и UX не изменились.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в апреле в России автомобиль «Рено
Аркана» в версиях LE Pulse подорожал на 0,7% или 12 тысяч рублей до 1,66-1,74 миллиона, а «Рено Каптюр» во всех комплектациях — на 0,8-2,1% или 13-28 тысячи до 1,165-1,662 миллиона.
Также подорожали все автомобили «Сузуки
»: модель «Джимни» стала дороже на 50 тысяч рублей или 2,6-2,9% в зависимости от комплектации, SX4 — на 80 тысяч или 4-5,2%, а «Витара» — на 80 тысяч или 4-5,6%.
Кроме того, стали дороже три из четырех внедорожника «Кадиллак
»: ХТ4 — на 80 тысяч рублей или 2,2-2,5%, ХТ5 — на 150 тысяч или 4-4,1%, ХТ6 — на 150-200 тысяч или 3,3-4,4%.