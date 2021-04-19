Как почистить форсунки стеклоомывателя

Для того чтобы в ненастную погоду в автомобиле сохранялась хорошая обзорность, не хватает одних стеклоочистителей. Чтобы смыть грязь, которая летит из-под колес других транспортных средств, в конструкции предусматриваются опрыскиватели или омыватели. Из них на стекло подается жидкость, а щетка может быстро убирать загрязнения с поверхности. Однако даже такое оборудование нуждается в обслуживании. Со временем форсунки стеклоомывателя начинают засоряться, что приводит к сокращению объема подаваемой на стекло воды. Вопрос можно решить двумя способами — прочистить форсунки омывателя или заменить детали, вышедшие из строя.

Каждый автолюбитель, который длительное время эксплуатирует один и тот же автомобиль, сталкивается с проблемой — форсунка прекращает подавать омывающую жидкость или брызгает мимо стекла. Причин у такого явления может быть несколько — от отсутствия в системе воды до сильного засорения подающей трубки. Чтобы точно отделить неисправность форсунок от прочих проблем, следует разбираться в конструкции этого устройства. Омывающая система включает следующие элементы:

1) пластмассовый бачок с водой;

2) электронасос;

3) соединительные трубки;

4) форсунки, которые устанавливаются перед лобовым стеклом.

Распылители могут быть представлены в разных видах — с одним или двумя отверстиями. Когда водитель нажимает на кнопку или рычаг, в действие приводится электрический насос, который качает воду по тонким трубкам прямо к форсункам . Последние отвечают за то, чтобы распылять на поверхность стекла воду. При необходимости направление струи можно отрегулировать поворотом пластиковых наконечников.

Если стеклоомыватель в один день перестал работать, первое, что приходит на ум — почистить форсунки самостоятельно. Мера оправдана, если засорение видно без разбора элемента. Чтобы удалить мусор или налет, можно взять иголку или булавку. Нередко отказ от работы может быть связан и с другими причинами:

1) неисправность электронасоса;

2) засорение патрубков;

3) отсутствие жидкости в системе;

4) поломка форсунки.

Перед тем как браться за очистку жиклеров, нужно открыть капот и проверить уровень омывающей жидкости. На практике может происходить всякое — пробило бачок, появилась трещина или повредились патрубки. Если в момент нажатия на рычаг не появляется жужжание мотора, можно попробовать заменить предохранитель. При отрицательном результате после замены следует снимать и ремонтировать сам насос.

Если проблема все таки в засорении жиклеров, можно очистить их самостоятельно. Для этого можно воспользоваться иглой или булавкой. Нужно вставить конец иглы в отверстие и протолкнуть ее до упора, а затем вытащить и проверить работоспособность элемента. Если грязевая пробка была близко к выходу, струя воды выкинет ее наружу. В процессе очистки нужно знать некоторые правила. При использовании толстых иголок и булавок есть риск повредить калиброванное отверстие. В результате форсунка начнет брызгать кривой струей. Не стоит проталкивать элемент слишком глубоко, так как иголка в любой момент может застрять или сломаться. В момент очистки нельзя двигать иглой в разные стороны. Положение пластикового распылителя может нарушиться. Если после такой очистки нет никакого результата, можно попробовать промыть форсунки шприцем на 20 мл, который оснащен тонкой иглой. Алгоритм процедуры простой — приготовить мыльный раствор, отсоединить трубку от распылителя, вставить иглу в сопло и резко выдавить моющий раствор.

Промывка со снятием. В запущенных случаях распылитель может не очищаться простыми способами. Тогда остается только один вариант — снимать устройство и промывать. При неудачном исходе следует приобрести новые форсунки. На многих современных автомобилях распылитель держится на отверстиях за счет фиксаторов из пластика. Демонтаж нужно проводить в установленном порядке. Первым делом нужно найти плоскую отвертку. Чтобы снять форсунку, нужно поддеть ее отверткой за нижнюю плоскость и потянуть вверх. Элемент нужно вытаскивать наружу вместе с патрубком. На последнем этапе отсоединяется трубка. На этом демонтаж завершается. Остается только погрузить снятый элемент в мыльный раствор на сутки. После этого нужно продуть сопло насосом и поставить форсунку на место.