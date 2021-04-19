Tesla: как часто загораются электромобили

Компания Tesla
опубликовала статистику возгораний собственных электромобилей с 2012 по 2020 год. Оказалось, что транспортные средства марки подвержены пожару каждые 330 миллионов километров.
По данным Tesla, в период с 2012 по 2020 годы на каждые 330 миллионов километров пути среди всех моделей происходило одно возгорание электрокара компании. Среди причин пожара специалисты американской корпорации назвали неисправность электронного оборудования, поджоги, а также иные ситуации, не связанные с технической конструкцией электрокаров.
Согласно экспертизе Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Министерства транспорта США подобная статистика более чем в 10 раз превышает средний показатель возгораний среди автомобилей с ДВС. Классические транспортные средства загораются каждые 30 миллионов километров. По мнению специалистов, такой показатель может быть связан с тем, что большинство электрокаров Tesla гораздо моложе, чем большинство автомобилей в стране.
В то же время Tesla обнародовала статистику возгораний за 2012-2019 годы. За тот период электрокары компания загорались примерно каждые 282 миллиона километров. В связи с этим представители марки заявили, что надежность электромобилей со временем улучшается.
В 2019 году в Сети опубликовали видеозапись, на которой Tesla Model S
самопроизвольно загорелся на парковке
. На кадрах видно, как из-под автомобиля сначала идет дым, потом лифтбек взрывается и начинает гореть.