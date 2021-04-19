Tesla: как часто загораются электромобили

Компания Tesla опубликовала статистику возгораний собственных электромобилей с 2012 по 2020 год. Оказалось, что транспортные средства марки подвержены пожару каждые 330 миллионов километров.

Фото: © Tesla © Tesla

По данным Tesla, в период с 2012 по 2020 годы на каждые 330 миллионов километров пути среди всех моделей происходило одно возгорание электрокара компании. Среди причин пожара специалисты американской корпорации назвали неисправность электронного оборудования, поджоги, а также иные ситуации, не связанные с технической конструкцией электрокаров.

Согласно экспертизе Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Министерства транспорта США подобная статистика более чем в 10 раз превышает средний показатель возгораний среди автомобилей с ДВС. Классические транспортные средства загораются каждые 30 миллионов километров. По мнению специалистов, такой показатель может быть связан с тем, что большинство электрокаров Tesla гораздо моложе, чем большинство автомобилей в стране.