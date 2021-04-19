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Топ-5 самых популярных SUV в Москве

"Автостат Инфо"
5 часов назад
Продажи автомобилей сегмента SUV в Москве составили в марте 2021 года 11 009 ед., о чем стало известно из материалов исследования Автостат Инфо. Это на 26% меньше количества, проданного годом ранее — 14 966 ед. На машинах B-сегмента авторитейлеры заработали в марте 24 млрд рублей
Топ-5 самых популярных SUV в Москве
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"
На авторынке столицы в сегменте кроссоверов и внедорожников больше всего машин продает Kia — 1107 ед. в марте 2021 года, на 21,7% меньше, чем годом раннее — 1413 шт. Второй результат в тот же период показал Hyundai — 984 авто, что на 45% ниже уровня продаж за март 2020 года (1798 ед.). Третье место по объему реализации новых SUV в Москве занял Nissan — 971 проданный автомобиль, что оказалось на 49% ниже уровня реализации за аналогичный период прошлого года (1893 ед.). Toyota и Mercedes дополнили топ-5 самых успешных по продажам SUV марок столичного авторынка в марте 2021 год. Toyota продала 880 кроссоверов и внедорожников, на 24% меньше, чем годом ранее (1159 ед.), а Mercedes реализовал 852 машины, увеличив продажи прошлого года (818 ед.) на 4%.
Несмотря на лидерство Kia по количеству реализованных SUV за месяц в Москве, первое место среди моделей этого сегменте принадлежит кроссоверу Hyundai Creta. Продажи модели составили в прошлом месяце 707 ед. Это на 32% ниже уровня реализации прошлого года (1037 авто). Второе место в этом рейтинге занял в марте Volkswagen Tiguan, который разошелся в количестве 626 ед., что оказалось на 24,6% меньше количества, проданного годом ранее (830 авто). Третье место среди самых популярных в Москве SUV занял Toyota RAV4 — 559 ед. авто, что на 15,6% меньше, чем покупатели приобрели в марте 2020 года — 662 ед. На четвертую строчку этого рейтинге вышел Kia Sportage, показавший рост продаж в размере +21% в годовом выражении с 371 до 448 ед. авто. Замыкает топ-5 Nissan Qashqai, который просел в продажах на 61% в годовом сравнении с 1083 до 418 ед. авто.
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