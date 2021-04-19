Топ-5 самых популярных SUV в Москве

Продажи автомобилей сегмента SUV в Москве составили в марте 2021 года 11 009 ед., о чем стало известно из материалов исследования Автостат Инфо. Это на 26% меньше количества, проданного годом ранее — 14 966 ед. На машинах B-сегмента авторитейлеры заработали в марте 24 млрд рублей