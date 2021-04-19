Топ-5 самых популярных SUV в Москве

На авторынке столицы в сегменте кроссоверов и внедорожников больше всего машин продает Kia
— 1107 ед. в марте 2021 года, на 21,7% меньше, чем годом раннее — 1413 шт. Второй результат в тот же период показал Hyundai
— 984 авто, что на 45% ниже уровня продаж за март 2020 года (1798 ед.). Третье место по объему реализации новых SUV в Москве занял Nissan
— 971 проданный автомобиль, что оказалось на 49% ниже уровня реализации за аналогичный период прошлого года (1893 ед.). Toyota
и Mercedes дополнили топ-5 самых успешных по продажам SUV марок столичного авторынка в марте 2021 год. Toyota продала 880 кроссоверов и внедорожников, на 24% меньше, чем годом ранее (1159 ед.), а Mercedes реализовал 852 машины, увеличив продажи прошлого года (818 ед.) на 4%.