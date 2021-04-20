Бренд Tank представился на моторшоу в Шанхае тремя роскошными вездеходами

Концерн Great Wall представил на моторшоу в Шанхае новый суббренд Tank под которым в Поднебесной будут предлагаться разномастные премиум-вездеходы. На стенде компании, помимо уже товарного Tank 300 , засветилась его модификация Cybertank и два новых предсерийных внедорожника с числовыми индексами 700 и 800.

Фото: autorating.ru autorating.ru

Пятидверный Tank 700 в длину около пяти метров, его брутальный кузов с ярко выраженными гранями расширителей по бокам, контрастной окраской, распашной калиткой пятой двери, призван вывозить владельца на покатушки по бездорожью. Хотя, судя по фотографии интерьера, отделанному светлой замшей в сочетании с кожей и металлическим декором, установленным четырём раздельным капитанскими креслам, залезать в грязных сапогах в салон будет стыдно.

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В его основе рамная конструкция, пневмаподвеска спереди и сзади на двойных поперечных рычагах, под капотом — бензиновый турбомотор V6 3.0 (354 л.с. и 500 Н·м), он же работает в составе гибридной силовой установки, где в девятиступенчатый автомат интегрируется электродвигатель, отдача в этом случае повышается до 517 л.с. и 750 Н·м.

Кузов флагманского Tank 800 в длину перевалил за пять метров и он ещё роскошнее, хотя технически ничем не отличается от «семисотого». В Китае его сравнивают с Range Rover Mercedes-Benz GLS, а благодаря двухцветной окраске и обилию хрома ещё и Rolls-Royce Cullinan

В салоне уже фиолетовый бархат в тон кузова, физические кнопки, естественно, металлические, задний ряд с парой шезлонгов и разделительной центральной консолью в которой прячется холодильник для напитков, а также пара широкоформатных дисплеев, они тут побольше чем в «семисотом».

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