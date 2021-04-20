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В Москве признали неэффективность электробусов

Car.ru
4 часа назад
Начиная с 2018 года в Москве пытаются заменить коммунальные автобусы современными моделями электробусов.
В Москве признали неэффективность электробусов
Фото: Car.ruCar.ru
В перспективе у депутатов была цель заменить электробусами все автобусы уже к 2030 году. Однако, кажется, эта цель будет недостижима, учитывая неэффективность данного вида транспорта.
Не спорим, электробусы не портят экологию, не выбрасывают выхлопные газы и теоретически не способствуют пресловутому глобальному потеплению. Теоретически, потому что мы не знаем механизма утилизации батарей, да и их производства. Вот только эксплуатировать такую технику просто только в теплых климатических условиях, а в Москве возникает ряд сложностей.
Проблема кроется в аккумуляторах электробусов, которые не выдерживают нагрузки и быстро выходят из строя, требуя замены. Преимуществом таких транспортных средств является экономичность, но вот проблемы с аккумуляторами не дают полностью перейти на эксплуатацию такого транспорта.
Бортжурнал,
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