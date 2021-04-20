Моторное масло не чернеет: каких проблем ждать

Многих автовладельцев волнует темное и почерневшее моторное масло, а высокая степень его прозрачности, наоборот, считается показателем хорошего состояния внутренностей двигателя. Однако на самом деле это не всегда гарантирует благополучие агрегата, считают эксперты. Они рассказали, почему не стоит опасаться темного моторного масла.

По информации портала "Автовзгляд", в процессе сгорания топлива в цилиндрах неизбежно будет образовываться копоть, нагар и прочие твердые частицы, а также продукты угара масла. Все это оседает на поршнях, клапанах, поверхностях камеры сгорания, масляных каналах блока цилиндров.

Отмечается, что такие отложения не способствуют правильной работе движка. Именно поэтому так называемые моющие свойства любого моторного масла крайне важны.

При этом "чернота" масла – это, наоборот, хороший признак, если она появляется при соблюдении интервалов замены масла и фильтра. Темный цвет жидкости означает, что она хорошо выполняет одну из своих главных функций – растворяет нагары и отложения, и не дает им осесть на внутренностях движка. Кроме того, при замене масла весь нагар будет удален.

Однако если смазка все еще прозрачна, а автомобиль уже "пробежал" большое количество километров, это означает, что она не выполняет своих функций, а весь нагар остается в двигателе, что чревато скорым капитальным ремонтом. В этом случае моторное масло следует слить и заменить другим.