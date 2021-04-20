Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Моторное масло: каких проблем ждать, если оно не чернеет, рассказали эксперты

Профиль
3 часа назад
Многих автовладельцев волнует темное и почерневшее моторное масло, а высокая степень его прозрачности, наоборот, считается показателем хорошего состояния внутренностей двигателя. Однако на самом деле это не всегда гарантирует благополучие агрегата, считают эксперты. Они рассказали, почему не стоит опасаться темного моторного масла.
Моторное масло не чернеет: каких проблем ждать
Фото: flickr.comflickr.com
По информации портала "Автовзгляд", в процессе сгорания топлива в цилиндрах неизбежно будет образовываться копоть, нагар и прочие твердые частицы, а также продукты угара масла. Все это оседает на поршнях, клапанах, поверхностях камеры сгорания, масляных каналах блока цилиндров.
Отмечается, что такие отложения не способствуют правильной работе движка. Именно поэтому так называемые моющие свойства любого моторного масла крайне важны.
При этом "чернота" масла – это, наоборот, хороший признак, если она появляется при соблюдении интервалов замены масла и фильтра. Темный цвет жидкости означает, что она хорошо выполняет одну из своих главных функций – растворяет нагары и отложения, и не дает им осесть на внутренностях движка. Кроме того, при замене масла весь нагар будет удален.
Однако если смазка все еще прозрачна, а автомобиль уже "пробежал" большое количество километров, это означает, что она не выполняет своих функций, а весь нагар остается в двигателе, что чревато скорым капитальным ремонтом. В этом случае моторное масло следует слить и заменить другим.
Ранее водителям рассказали, как отличить поддельное моторное масло от оригинального. Отмечается, что проблемы, грозящие автомобилистам при использовании некачественной жидкости, обходятся в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.
Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители