На автосалоне в Шанхае дебютировал обновлённый кроссовер Jaguar F-PACE

В день открытия автосалона в Шанхае гости масштабного мероприятия увидели немало премьер абсолютно новых или обновлённых моделей. К последним как раз относится премиальный «британец» - кроссовер Jaguar F-Pace

Впервые публика увидела роскошный британский кроссовер почти шесть лет назад, а в понедельник, 19 апреля, производитель представил на автосалоне в Шанхае обновлённую версию.

Отличиями от предшественника в экстерьере у нового Jaguar F-Pace стали колёсные диски размером 19 дюймов, выполненные из легкосплавных материалов, решётка радиатора с новым дизайном. В числе изменений значится задний бампер, воздухозаборники, светодиодная головная оптика с дневными ходовыми огнями J-образной формы.

В интерьере Jaguar F-Pace тоже произошли некоторые изменения. В частности, в отделке салона использовались ещё более высококачественные материалы, появились декоративные элементы из алюминия и натурального дерева, что придаёт внутреннему убранству роскоши.

Кроссовер оснащён виртуальной «приборкой» и мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 11,4 дюйма.