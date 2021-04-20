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На автосалоне в Шанхае дебютировал обновлённый кроссовер Jaguar F-PACE

Car.ru
9 часов назад
В день открытия автосалона в Шанхае гости масштабного мероприятия увидели немало премьер абсолютно новых или обновлённых моделей. К последним как раз относится премиальный «британец» - кроссовер Jaguar F-Pace.
На автосалоне в Шанхае дебютировал обновлённый кроссовер Jaguar F-PACE
Фото: Car.ruCar.ru
Впервые публика увидела роскошный британский кроссовер почти шесть лет назад, а в понедельник, 19 апреля, производитель представил на автосалоне в Шанхае обновлённую версию.
Отличиями от предшественника в экстерьере у нового Jaguar F-Pace стали колёсные диски размером 19 дюймов, выполненные из легкосплавных материалов, решётка радиатора с новым дизайном. В числе изменений значится задний бампер, воздухозаборники, светодиодная головная оптика с дневными ходовыми огнями J-образной формы.
В интерьере Jaguar F-Pace тоже произошли некоторые изменения. В частности, в отделке салона использовались ещё более высококачественные материалы, появились декоративные элементы из алюминия и натурального дерева, что придаёт внутреннему убранству роскоши.
Кроссовер оснащён виртуальной «приборкой» и мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 11,4 дюйма.
Под капотом нового Jaguar F-Pace «спрятан» силовой агрегат рабочим объёмом 2 литра. Предложен и 3-литровый мотор, дополненный 48-вольтовым MHEV. Суммарная отдача гибридной установки – порядка 340 «лошадей». Плюс - у премиального кроссовера доработали AWD, благодаря чему повысилась динамическая производительность.
Бортжурнал,Jaguar F-Pace,Jaguar,
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