Цена за пробег: подержанные авто в России дорожают быстрее новых

«Ранее цены на новые машины росли быстрее, чем на б/у, поэтому сейчас подержанные автомобили догоняют их рынок. Вторая причина — сохраняющаяся ситуация дефицита. Это связано не только с различными факторами у производителей, но и с глобальными проблемами — дефицитом сырья полупроводников. Многие заводы сокращают производство автомобилей, из-за этого возникает дефицит. То есть рынок понял, что снижения стоимости на новые автомобили ждать не стоит, и отреагировал тем, что на б/у машины цены также начали подниматься. Мы не видим какого-то серьезного всплеска по конкретным ценовым сегментам автомобилей с пробегом. Часто это коррелируется с конкретными локальными ситуациями дефицита у каждого из производителей. Если дилеры BMW испытывают сложности с наличием на складе внедорожной линейки, например, модели X6, то ясно, что, когда у нас на складе появляется такой автомобиль с маленьким пробегом, мы его продаем достаточно легко, потому что нет альтернативы по новым. И возникшая истерика, связанная с дефицитом авто и с тем, что из-за полупроводников непонятна ситуация с ценами, конечно, подгоняет клиентов и стимулирует принимать быстрое решение о покупке автомобиля».
«Конечно, покупка в 2020 году и продажа в 2021-м не есть выгодное вложение средств, потому что инфляция сжирает весь тот плюсик, который появляется при покупке нового автомобиля и продаже, условно, через год-три. И вообще, покупка автомобиля — это невыгодное вложение денег в Москве и Московской области. Приобретение машины в столице не выполняет основную роль — перевозку из пункта А в пункт Б, так как большую часть времени мы стоим в пробках и смотрим, как люди на общественном транспорте обгоняют нас по выделенным полосам. Будут ли дорожать автомобили? Они всегда дорожали, дорожают и будут дорожать. Пока люди хотят приобрести новый автомобиль, дилеры и производители будут этим пользоваться. Нет смысла снижать цену на то, что будут покупать. А учитывая, что из-за коронавируса и других внешних и внутренних условий есть определенный дефицит новых автомобилей, машины с пробегом будут дорожать».