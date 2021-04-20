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Цена за пробег: подержанные авто в России дорожают быстрее новых

BFM.RU
8 часов назад
В России наблюдают рост стоимости подержанных автомобилей. По словам экспертов, это может быть связано с дефицитом сырья в сфере машиностроения или нехваткой конкретных моделей
Цена за пробег: подержанные авто в России дорожают быстрее новых
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАССДмитрий Рогулин/ТАСС
Средний рост стоимости автомобилей с пробегом в первом квартале составил 5,2%, в дилерском сегменте — 10%, по подсчетам экспертов «Авто.ру». Сейчас стоимость машины с эксплуатационным сроком до года может быть выше начальной цены.
Быстрее всего на российском вторичном рынке дорожали Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW пятой серии, Mercedes-Benz E-класса. Медленнее росли цены на отечественные ВАЗ-2107 и Lada Kalina. Чем вызван рост стоимости на автомобили с пробегом? Вот что говорит директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов:
«Ранее цены на новые машины росли быстрее, чем на б/у, поэтому сейчас подержанные автомобили догоняют их рынок. Вторая причина — сохраняющаяся ситуация дефицита. Это связано не только с различными факторами у производителей, но и с глобальными проблемами — дефицитом сырья полупроводников. Многие заводы сокращают производство автомобилей, из-за этого возникает дефицит. То есть рынок понял, что снижения стоимости на новые автомобили ждать не стоит, и отреагировал тем, что на б/у машины цены также начали подниматься. Мы не видим какого-то серьезного всплеска по конкретным ценовым сегментам автомобилей с пробегом. Часто это коррелируется с конкретными локальными ситуациями дефицита у каждого из производителей. Если дилеры BMW испытывают сложности с наличием на складе внедорожной линейки, например, модели X6, то ясно, что, когда у нас на складе появляется такой автомобиль с маленьким пробегом, мы его продаем достаточно легко, потому что нет альтернативы по новым. И возникшая истерика, связанная с дефицитом авто и с тем, что из-за полупроводников непонятна ситуация с ценами, конечно, подгоняет клиентов и стимулирует принимать быстрое решение о покупке автомобиля».
В ближайшее время машины не будут терять в стоимости сразу после выезда из автосалона, считает руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:
«Конечно, покупка в 2020 году и продажа в 2021-м не есть выгодное вложение средств, потому что инфляция сжирает весь тот плюсик, который появляется при покупке нового автомобиля и продаже, условно, через год-три. И вообще, покупка автомобиля — это невыгодное вложение денег в Москве и Московской области. Приобретение машины в столице не выполняет основную роль — перевозку из пункта А в пункт Б, так как большую часть времени мы стоим в пробках и смотрим, как люди на общественном транспорте обгоняют нас по выделенным полосам. Будут ли дорожать автомобили? Они всегда дорожали, дорожают и будут дорожать. Пока люди хотят приобрести новый автомобиль, дилеры и производители будут этим пользоваться. Нет смысла снижать цену на то, что будут покупать. А учитывая, что из-за коронавируса и других внешних и внутренних условий есть определенный дефицит новых автомобилей, машины с пробегом будут дорожать».
В США стоимость подержанных автомобилей за год повысилась на 30%, причем в цене выросли даже неликвидные и неисправные машины, которые обычно продаются с дисконтом. Рекордный рост цен на б/у авто спровоцировала пандемия коронавируса — американцы бросились покупать машины, а автопроизводители не успели удовлетворить возросший спрос из-за нарушения производственных цепочек. Продавцы подержанных машин утверждают, что столь высоких цен на транспортные средства в США не было последние 20 лет.
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