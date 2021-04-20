Автоэксперт рассказал о правилах вождения во время дождя

Весенняя погода зачастую бывает непредсказуема и изменчива, к примеру, с утра ярко светит солнышко, а к обеду начинается сильный дождь, поэтому водителям нужно всегда быть готовыми к неожиданностям. Автоэксперт Вадим Мельников назвал основные правила безопасного вождения в дождливую погоду.

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В чём главная опасность дождя для автомобилиста? Конечно, в мокрой дороге и, соответственно, ухудшающемся сцеплении шин с поверхностью. Поэтому Вадим Мельников, гендиректор центра «Движение без опасности», дал несколько рекомендаций владельцам транспортных средств, прислушавшись к которым, автомобилисты смогут свести к минимуму вероятность внештатной ситуации на дороге в дождливую погоду.

В первую очередь, напоминает автоэксперт, в дождь важно не торопиться, вернее, не превышать скорость. Лучше ехать чуть медленнее, плюс, соблюдать дистанцию с движущимся впереди автомобилем, ведь это позволит своевременно отреагировать на возможную опасность и не попасть в аварию.

Кроме того, в пасмурную и дождливую погоду важно не выезжать на дорогу, прежде не убедившись в состоянии резины. Если шины сильно изношены, то это значительно повысит риск возникновения внештатной ситуации. Также обязательно необходимо проверить работу всех световых сигналов – фар, задних фонарей, «поворотников» и прочего.