Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Автоэксперт рассказал о правилах безопасного вождения во время дождя

Car.ru
3 часа назад
Весенняя погода зачастую бывает непредсказуема и изменчива, к примеру, с утра ярко светит солнышко, а к обеду начинается сильный дождь, поэтому водителям нужно всегда быть готовыми к неожиданностям. Автоэксперт Вадим Мельников назвал основные правила безопасного вождения в дождливую погоду.
Автоэксперт рассказал о правилах вождения во время дождя
Фото: Car.ruCar.ru
В чём главная опасность дождя для автомобилиста? Конечно, в мокрой дороге и, соответственно, ухудшающемся сцеплении шин с поверхностью. Поэтому Вадим Мельников, гендиректор центра «Движение без опасности», дал несколько рекомендаций владельцам транспортных средств, прислушавшись к которым, автомобилисты смогут свести к минимуму вероятность внештатной ситуации на дороге в дождливую погоду.
В первую очередь, напоминает автоэксперт, в дождь важно не торопиться, вернее, не превышать скорость. Лучше ехать чуть медленнее, плюс, соблюдать дистанцию с движущимся впереди автомобилем, ведь это позволит своевременно отреагировать на возможную опасность и не попасть в аварию.
Кроме того, в пасмурную и дождливую погоду важно не выезжать на дорогу, прежде не убедившись в состоянии резины. Если шины сильно изношены, то это значительно повысит риск возникновения внештатной ситуации. Также обязательно необходимо проверить работу всех световых сигналов – фар, задних фонарей, «поворотников» и прочего.
Что касается пешеходов, то для них есть одна основная рекомендация – постараться обозначить себя для других участников движения. Это может быть как одежда ярких цветов, так и светоотражающие элементы, благодаря которым пешеход не сможет остаться незамеченным автомобилистом.
Бортжурнал,Вадим Мельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители