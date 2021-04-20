Что делать при повреждении двух колес сразу

При передвижении на весенних дорогах есть вероятность повреждения сразу двух колес. Шины могут выходить из строя из-за ям с острыми гранями, внутреннего пониженного давления и других нюансов. Эксперты рассказали, что делать, если не удалось избежать повреждения и оба колеса оказались пробиты.

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Собираясь в далекую дорогу, следует бросить в багажник герметик, ремкомплект, инструменты, набор саморезов с разным диаметром, ломик, несколько монтировок, перчатки, запасную камеру и ножной насос. Они не займут много пространства. Если повреждение колес не сильное и видны торчащие гвозди, можно провести ремонт самостоятельно. Для этого нужно использовать ремкомплект или герметик. Последний после запуска в ниппель во время движения заволакивает поврежденную область. Как альтернативное средство можно применить жгутик, а при его отсутствии — саморез. Его можно смазать герметиком и вкрутить отверткой в область повреждения. Благодаря такой "заплатке" можно будет проехать несколько сотен километров, но с остановками для подкачивания колеса.

Большая часть повреждений двух колес связана с ударами на глубоких ямах, встречающихся на дорогах весной. В результате шина может лопаться и сразу выпускать воздух. При высокой скорости во время повреждения покрышка может разбортироваться. В случае торможения шина соскакивает с обода, и автомобиль ведет в сторону. Такая проблема является вполне решаемой. На место одного поврежденного колеса устанавливается запаска, а со вторым придется повозиться, так как его нужно снять и попробовать отремонтировать на обочине. Это следует делать предварительно включив "аварийку" и выставив знак аварийной остановки.