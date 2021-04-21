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Опубликован топ недорогих автомобилей для поездок на дачу

Car.ru
10 часов назад
В рамках аналитических исследований составлен ТОП самых подходящий автомобилей, которые могут эксплуатироваться для поездок на дачу и летних путешествий.
Опубликован топ недорогих автомобилей для поездок на дачу
Фото: Car.ruCar.ru
В рейтинг попали только те модели, которые активно приобретаются на российском рынке определенной категорией покупателей, учитывающих свои потребности, а именно необходимость перевозки грузов и различных предметов, в том числе крупногабаритных.
Итак, в составленном рейтинге оказались машины:
универсал LADA Granta,
внедорожник Niva Legend,
Largus,
Skoda Rapid,
Chery Tiggo 4,
UAZ Patriot и Pickup.
Выбирая автомобиль для дачи, покупатели отталкиваются не только его габаритов и цены, но и от технического состояния, оснащения, внешнего вида, наличия дополнительных опций и так далее. Очень многие, приобретая автомобиль для дачи, также активно эксплуатируют его в повседневной жизни, передвигаясь в городской среде и получая удовольствие от дороги.
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