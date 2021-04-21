Опубликован топ недорогих автомобилей для поездок на дачу

В рамках аналитических исследований составлен ТОП самых подходящий автомобилей, которые могут эксплуатироваться для поездок на дачу и летних путешествий.

В рейтинг попали только те модели, которые активно приобретаются на российском рынке определенной категорией покупателей, учитывающих свои потребности, а именно необходимость перевозки грузов и различных предметов, в том числе крупногабаритных.

Выбирая автомобиль для дачи, покупатели отталкиваются не только его габаритов и цены, но и от технического состояния, оснащения, внешнего вида, наличия дополнительных опций и так далее. Очень многие, приобретая автомобиль для дачи, также активно эксплуатируют его в повседневной жизни, передвигаясь в городской среде и получая удовольствие от дороги.