Внешность обновленного Volkswagen Polo раскрыли до премьеры

Накануне премьеры обновленного Volkswagen Polo
, которая намечена на 22 апреля, в Сети полностью рассекретили его внешность. Изображения, на которых можно рассмотреть как экстерьер, так и салон новинки, появились на китайском портале Autohome.
Фото: © Autohome© Autohome
С обновлением Polo получил переоформленный передок с зауженной оптикой и измененным рисунком дневных ходовых огней, которые Volkswagen показал
на тизере-скетче в начале недели. От фар по всей ширине решетке радиатора тянется диодная полоса, которая прерывается шильдиком. Спереди Polo показан со «спортивным» пакетом R-Line с особым бампером.
На изображении с другого ракурса представлен стандартный хэтчбек с подретушированной кормой. Слегка изменились фонари: их верхняя часть вытянулась дальше к центру пятой двери, форма которой осталась прежней. Еще одно видимое изменение – надпись Polo, которая теперь расположена под эмблемой Volkswagen.
В салоне основные новшества коснулись электроники: появился новый экран мультимедийной системы увеличенного размера, лишенный «шайб»-крутилок, и сенсорный блок управления климатической установкой. Ожидается, что в оснащение Polo войдут несколько новых помощников водителя, а для салона предложат свежие варианты отделки.
Что касается моторной гаммы, то основной новинкой для «Поло» может стать электрифицированная силовая установка, работающая по принципу «мягкого» гибрида.
Накануне Volkswagen представил
свой самый большой кроссовер под названием Talagon. Автомобиль с 5,15-метровым кузовом по умолчанию имеет трехрядный салон и оснащается моторами мощностью от 189 до 299 лошадиных сил. Продажи модели стартуют летом на китайском рынке.