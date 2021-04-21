Внешность обновленного Volkswagen Polo раскрыли до премьеры

Накануне премьеры обновленного Volkswagen Polo , которая намечена на 22 апреля, в Сети полностью рассекретили его внешность. Изображения, на которых можно рассмотреть как экстерьер, так и салон новинки, появились на китайском портале Autohome.

Фото: © Autohome © Autohome

С обновлением Polo получил переоформленный передок с зауженной оптикой и измененным рисунком дневных ходовых огней, которые Volkswagen показал на тизере-скетче в начале недели. От фар по всей ширине решетке радиатора тянется диодная полоса, которая прерывается шильдиком. Спереди Polo показан со «спортивным» пакетом R-Line с особым бампером.

Autohome

На изображении с другого ракурса представлен стандартный хэтчбек с подретушированной кормой. Слегка изменились фонари: их верхняя часть вытянулась дальше к центру пятой двери, форма которой осталась прежней. Еще одно видимое изменение – надпись Polo, которая теперь расположена под эмблемой Volkswagen.

Autohome

В салоне основные новшества коснулись электроники: появился новый экран мультимедийной системы увеличенного размера, лишенный «шайб»-крутилок, и сенсорный блок управления климатической установкой. Ожидается, что в оснащение Polo войдут несколько новых помощников водителя, а для салона предложат свежие варианты отделки.

Что касается моторной гаммы, то основной новинкой для «Поло» может стать электрифицированная силовая установка, работающая по принципу «мягкого» гибрида.