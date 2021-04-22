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Новую Lada Vesta FL впервые сфотографировали вблизи

Car.ru
9 часов назад
Компания «АвтоВАЗ» продолжает тестировать предсерийные прототипы обновленных моделей Vesta FL.Недавно фотошпионы успели заснять один из них, причем с близкого расстояния, сообщает Daily Motor.
Новую Lada Vesta FL впервые сфотографировали вблизи
Фото: Car.ruCar.ru
Прототипы по-прежнему плотно закамуфлированы в тех местах, где ожидаются основные изменения, хотя сквозь маскировку можно заметить светодиодные задние фонари. Тем не менее важно помнить, что это только предсерийные прототипы, и на кузове, скорее всего, появились дополнительные фейковые детали.
К примеру, зеркала на новом прототипе остались от модели старой генерации, а у нового автомобиля они будут иной формы, как в версиях с электроприводом, так и без. Ранее в СМИ появлялись сведения, что новая Vesta может обзавестись системой мониторинга "слепых зон", скорее всего, в «топовых» комплектациях. Новинку будут комплектовать светодиодной светотехникой, а также большим дисплеем мультимедийной системы.
Премьера обновленного семейства Lada Vesta FL может состояться в начале 2022 года.
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