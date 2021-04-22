Volkswagen назвал цены на новый компактный кроссовер

Автопроизводитель из Германии Volkswagen опубликовал цены на новый Volkswagen Taos в кузове компактного кроссовера. Новинка должна поступить в продажу в июне этого года.

На рынке компактных кроссоверов наблюдается рост продаж. Производитель Volkswagen предлагает клиентам новый кроссовер Taos – в компании уже озвучили стоимость модели. На фоне конкурентов по рынку автомобиль предлагается с приемлемым ценником. Стартовая цена составляет 1 761 417 рублей. В компании эту модель позиционируют как замену базовому хэтчбеку Golf в США.

Всего на рынке будет представлено 3 комплектации. У всех под капотом стоит 4-цилиндровый двигатель 1.5 мощностью 158 л.с. Производитель пока не приводит информации о расходе топлива. Стандартно Taos будет предлагаться с системой переднего привода, но клиентам будет предложена опция — полный привод.