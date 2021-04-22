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Volkswagen назвал стоимость VW Taos

Car.ru
10 часов назад
Автопроизводитель из Германии Volkswagen опубликовал цены на новый Volkswagen Taos в кузове компактного кроссовера. Новинка должна поступить в продажу в июне этого года.
Volkswagen назвал цены на новый компактный кроссовер
Фото: Car.ruCar.ru
На рынке компактных кроссоверов наблюдается рост продаж. Производитель Volkswagen предлагает клиентам новый кроссовер Taos – в компании уже озвучили стоимость модели. На фоне конкурентов по рынку автомобиль предлагается с приемлемым ценником. Стартовая цена составляет 1 761 417 рублей. В компании эту модель позиционируют как замену базовому хэтчбеку Golf в США.
Всего на рынке будет представлено 3 комплектации. У всех под капотом стоит 4-цилиндровый двигатель 1.5 мощностью 158 л.с. Производитель пока не приводит информации о расходе топлива. Стандартно Taos будет предлагаться с системой переднего привода, но клиентам будет предложена опция — полный привод.
Переднеприводные версии будут работать вместе с 8-ступенчатой АКПП, а полноприводные — с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.
Бортжурнал,Volkswagen,
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