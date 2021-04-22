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В России подорожали автомобили Volkswagen

Motor.ruиещё 1
9 часов назад
Volkswagen скорректировала ценники своих моделей, доступных на российском рынке. Как сообщают аналитики «Цена Авто», в стране подорожали два седана немецкой марки: Jetta и Passat.
В России подорожали автомобили Volkswagen
Фото: Motor.ruMotor.ru
Наибольшую прибавку получила Volkswagen Jetta. Автомобиль стал дороже на 2,1-2,6 процента от прежней стоимости в зависимости от комплектации. Теперь у дилеров Volkswagen «Джетту» можно купить по цене от 1 627 000 до 2 002 000 рублей.
Прайс-лист Passat изменился чуть меньше – на 1,8-2,3 процента от старой цены. Стоимость седана перевалила за два миллиона рублей и теперь варьируется от 2 096 000 рублей до 2 776 000 рублей. Остальные автомобили марки пока сохраняют прежние цены.
Ранее Volkswagen поднимал цены в России в декабре прошлого года. Тогда на 1,6-3,5 процента в стране подорожали почти все легковушки – исключение составил только кроссовер Volkswagen Tiguan, который пережил обновление.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале нынешнего года Volkswagen продал в России 376 экземпляров Jetta и 131 Passat. Для сравнения, результат бестселлера Polo за три месяца составил 12 181 проданный автомобиль, а на Tiguan, занимающем второе место, остановили выбор 8543 россиянина.
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