В России подорожали автомобили Volkswagen

Прайс-лист Passat изменился чуть меньше – на 1,8-2,3 процента от старой цены. Стоимость седана перевалила за два миллиона рублей и теперь варьируется от 2 096 000 рублей до 2 776 000 рублей. Остальные автомобили марки пока сохраняют прежние цены.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале нынешнего года Volkswagen продал в России 376 экземпляров Jetta и 131 Passat. Для сравнения, результат бестселлера Polo за три месяца составил 12 181 проданный автомобиль, а на Tiguan, занимающем второе место, остановили выбор 8543 россиянина.