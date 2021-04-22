В России подорожали автомобили Volkswagen

Прайс-лист Passat изменился чуть меньше – на 1,8-2,3 процента от старой цены. Стоимость седана перевалила за два миллиона рублей и теперь варьируется от 2 096 000 рублей до 2 776 000 рублей. Остальные автомобили марки пока сохраняют прежние цены.