Как не испортить автомобиль с АКПП: советы экспертов

Экспертами подготовлен перечень ошибок автолюбителей, способных в короткие сроки вести из строя автоматическую коробку переключения передач (АКПП).
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"Аргументы и факты" указывают на то, что водители, которые ранее управляли машинами исключительно с механической коробкой передач, либо просто не задумывающиеся над правилами работы с АКПП, могут нескольким действиями "убить автомат".
Без дрифта и стритрейсинга
Автомобили с АКПП не приспособлены для дрифта или стритрейсинга. Любители такого экстремального занятия могут быстро убить коробку, поскольку гидротрансформатор не вынесет таких нагрузок.
Без грязи и рыхлого снега
Езда с пробуксовками может повредить АКПП. Очень не рекомендуется владельцам "автоматов" вытягивать застрявшие машины. В бюджетных авто стоят коробки, которые не имеют дополнительной системы охлаждения, происходит перегрев, а далее поломка фрикционов и гидроблока.
Не стоит заводить с толкача
Автомобили с АКПП нельзя заводить с толкача. В таком случае автомат может получить повреждение внутренней механики.
Есть правило, что автомобили с "автоматом" можно буксировать только на небольшие расстояния и с малой скоростью. Это сильно снижает ресурс АКПП
Эксперты рекомендуют раз в три года чистить радиатор охлаждения трансмиссии на таких авто. Если этого не делать, то он постепенно забьется грязью, и автомат уже не сможет долго работать в предельных режимах.
При стоянке под наклоном лучше использовать ручной тормоз, а не оставлять машину в режиме паркинга на АКПП. Когда автомобиль стоит под наклоном, вся нагрузка идет на небольшую защелку фиксатора на вале коробки, она может со временем не выдержать.
Ранее сообщалось, как подготовить автомобиль к весне
. Так, мойка радиаторов не входит в обязательные процедуры обслуживания автомобиля, однако специалисты рекомендуют проводить ее каждую весну. Дело в том, что за зиму ячейки радиаторов забиваются дорожной жижей с песком, камнями и солью. Все это затрудняет ток воздуха через радиаторы.