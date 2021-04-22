УАЗ «Патриот» с АКПП оснастили турбиной

На выставке «Мотовесна» показали доработанный УАЗ
«Патриот» с «автоматикой» и турбомотором. За такие изменения в механизме машине придется доплатить 200 000 рублей.
Этот «Патриот» является первым внедорожником УАЗ, который получил турбоагрегат и шестиступенчатую трансмиссию Punch Powerglide. Доработкой автомобиля занимались московские тюнеры, чтобы тот сумел продемонстрировать свои скоростные параметры во время гонки на Байкале.
Специалисты 2,7-литровый мотор мощностью 150 л.с. оснастили турбиной и еще некоторыми нововведениями для более эффективной работы, включая взятым в иномарке BMW
интеркулером.
В результате агрегат начал выдавать 159,3 л.с., а крутящий момент вырос до 296,8 Нм. Увеличили тюнеры клиренс, укомплектовали «Патриот» специальными шинами, установили передние фары с линзами и поставили лебедку.
Стал лучше российский вездеход в плане шумоизоляции, обзавелся трансформером-спальником, радио и автономным обогревателем.