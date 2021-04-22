Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

УАЗ «Патриот» с АКПП оснастили турбиной

Car.ru
8 часов назад
На выставке «Мотовесна» показали доработанный УАЗ «Патриот» с «автоматикой» и турбомотором. За такие изменения в механизме машине придется доплатить 200 000 рублей.
УАЗ «Патриот» с АКПП оснастили турбиной
Фото: Car.ruCar.ru
Этот «Патриот» является первым внедорожником УАЗ, который получил турбоагрегат и шестиступенчатую трансмиссию Punch Powerglide. Доработкой автомобиля занимались московские тюнеры, чтобы тот сумел продемонстрировать свои скоростные параметры во время гонки на Байкале.
Специалисты 2,7-литровый мотор мощностью 150 л.с. оснастили турбиной и еще некоторыми нововведениями для более эффективной работы, включая взятым в иномарке BMW интеркулером.
Car.ru
В результате агрегат начал выдавать 159,3 л.с., а крутящий момент вырос до 296,8 Нм. Увеличили тюнеры клиренс, укомплектовали «Патриот» специальными шинами, установили передние фары с линзами и поставили лебедку.
Стал лучше российский вездеход в плане шумоизоляции, обзавелся трансформером-спальником, радио и автономным обогревателем.
Бортжурнал,УАЗ,BMW,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители