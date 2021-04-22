УАЗ «Патриот» с АКПП оснастили турбиной

Этот «Патриот» является первым внедорожником УАЗ, который получил турбоагрегат и шестиступенчатую трансмиссию Punch Powerglide. Доработкой автомобиля занимались московские тюнеры, чтобы тот сумел продемонстрировать свои скоростные параметры во время гонки на Байкале.