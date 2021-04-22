Apple запатентовала изменяющий форму бампер

В американскую базу патентов внесли документы на необычную идею фирмы Apple . Руководство компании предложило оснащать транспортные средства надувными бамперами, которые изменяют свою форму.

За корпусом этого элемента авто размещается специальный резервуар, который надувается газом. Это происходит по команде автомобилиста либо автоматически, в случае определённых обстоятельств.

Из патентных рисунков видно, что внешняя часть бампера может менять свою форму, оставаясь при этом присоединённой к кузову. Apple не включила в патент систему перезарядки хранилища с газом.

Специалисты компании назвали несколько ситуаций, когда это изобретение окажется полезным. Заезжая на тесную парковку, водитель может сдуть бамперы. Для улучшения аэродинамики либо дополнительной амортизации во время столкновения с пешеходами этот элемент авто следует надуть.