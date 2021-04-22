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Фирма Apple запатентовала странный бампер, изменяющий свою форму

Car.ru
7 часов назад
В американскую базу патентов внесли документы на необычную идею фирмы Apple. Руководство компании предложило оснащать транспортные средства надувными бамперами, которые изменяют свою форму.
Apple запатентовала изменяющий форму бампер
Фото: Car.ruCar.ru
За корпусом этого элемента авто размещается специальный резервуар, который надувается газом. Это происходит по команде автомобилиста либо автоматически, в случае определённых обстоятельств.
Из патентных рисунков видно, что внешняя часть бампера может менять свою форму, оставаясь при этом присоединённой к кузову. Apple не включила в патент систему перезарядки хранилища с газом.
Специалисты компании назвали несколько ситуаций, когда это изобретение окажется полезным. Заезжая на тесную парковку, водитель может сдуть бамперы. Для улучшения аэродинамики либо дополнительной амортизации во время столкновения с пешеходами этот элемент авто следует надуть.
Пока что отсутствует информация, чем заменить жёсткий пластик, который на сегодняшний день используется для облицовки бамперов.
Бортжурнал,Apple,
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