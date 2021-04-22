В России запатентовали новую Toyota Venza

Новая Venza дебютировала в 2020 году: кроссовер представляет собой Harrier четвертого поколения, слегка перелицованный и адаптированный для рынка США. В основе модели лежит платформа GA-K (разновидность TNGA), на которой, в частности, построены актуальные Camry и RAV4. Американцам Venza доступна с 222-сильной гибридной установкой без функции подзарядки от розетки.