В России запатентовали новую Toyota Venza

Ранее в Toyota
заявляли, что территория продаж Venza не ограничится Соединенными Штатами — модель обещали привезти и в Китай. Что же касается России, то Venza предыдущего поколения в нашей стране продавалась вплоть до 2016 года: за первые два года продаж в стране реализовали почти 10 тысяч экземпляров модели, однако затем спрос на неформатный кроссовер упал.На российском рынке Venza предлагалась с 185-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра в сочетании с 6-диапазонным автоматом, передним либо полным приводом. Цены начинались с двух миллионов рублей.