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В России запатентовали новую Toyota Venza

Motor.ru
5 часов назад
Изображения Toyota Venza второго поколения появились в базе Роспатента. В настоящее время такой автомобиль продается в США и доступен только с гибридной силовой установкой. Шансов на появление модели на нашем рынке немного — охранный документ, выданный на Venza в России, еще не гарантирует ее появление в продаже.
В России запатентовали новую Toyota Venza
Фото: © Toyota© Toyota
Новая Venza дебютировала в 2020 году: кроссовер представляет собой Harrier четвертого поколения, слегка перелицованный и адаптированный для рынка США. В основе модели лежит платформа GA-K (разновидность TNGA), на которой, в частности, построены актуальные Camry и RAV4. Американцам Venza доступна с 222-сильной гибридной установкой без функции подзарядки от розетки.
Патентное изображение Toyota Venza
Ранее в Toyota заявляли, что территория продаж Venza не ограничится Соединенными Штатами — модель обещали привезти и в Китай. Что же касается России, то Venza предыдущего поколения в нашей стране продавалась вплоть до 2016 года: за первые два года продаж в стране реализовали почти 10 тысяч экземпляров модели, однако затем спрос на неформатный кроссовер упал.На российском рынке Venza предлагалась с 185-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра в сочетании с 6-диапазонным автоматом, передним либо полным приводом. Цены начинались с двух миллионов рублей.
В ближайших планах Toyota — привезти в Россию обновленную Camry. Кроме того, поклонники марки ждут Land Cruiser нового поколения.
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