Kia Sportage 2022 сняли во время дорожных тестов

В социальных сетях появились фотографии обновленного кроссовера Kia Sportage , сделанные во время проведения стандартных тестовых испытаний модели.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Несмотря на плотный слой камуфляжа по фотографиям видно, что автомобиль имеет новый передний бампер, иную головную оптику, увеличенный дорожный просвет и совершенно иную заднюю часть, ставшую более выразительной.

Motor1.com

Новинка будет относиться к 2022 модельному году. По словам производителей, машина будет представлена в двух вариантах колесной базы. Впервые кроссовер увидят потенциальные покупатели на рынке Китая, а затем модель появится и в других странах.