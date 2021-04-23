Kia Sportage 2022 сняли во время дорожных тестов

В социальных сетях появились фотографии обновленного кроссовера Kia Sportage
, сделанные во время проведения стандартных тестовых испытаний модели.
Фото: Motor1.comMotor1.com
Несмотря на плотный слой камуфляжа по фотографиям видно, что автомобиль имеет новый передний бампер, иную головную оптику, увеличенный дорожный просвет и совершенно иную заднюю часть, ставшую более выразительной.
Новинка будет относиться к 2022 модельному году. По словам производителей, машина будет представлена в двух вариантах колесной базы. Впервые кроссовер увидят потенциальные покупатели на рынке Китая, а затем модель появится и в других странах.
Моторная гамма новинки будет состоять из бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок. Подробные технические данные будут озвучиваться во время торжественной презентации, сразу после которой дадут старт начала серийного производства. Стоимость модели покупатели смогут узнать после появления кроссовера у дилеров.