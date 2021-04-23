Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без камуфляжа

На портале Arabian Drive опубликовали снимки, на которых Toyota Land Cruiser нового поколения с индексом 300 впервые засветился без камуфляжа. При этом в объектив фотошпионов попала сразу целая партия автомобилей в разных цветах кузова, припаркованных в ряд на стоянке.

На свежих фотографиях «трехсотый» Land Cruiser выглядит так же, как на рендерах , слитых в Сеть еще минувшей осенью. Со сменой генерации японский внедорожник сохранит узнаваемые очертания, но обзаведется более рельефным капотом, новыми бамперами, переоформленной решеткой радиатора с горизонтальными ламелями и светодиодной оптикой с динамическими поворотниками. По данным Arabian Drive, новинку предложат с колесными дисками размерностью от 17 до 20 дюймов.

Также сообщалось, что Land Cruiser превзойдет предшественника по габаритам. Его длина увеличится на 20 миллиметров, ширина – на пять, а вот высота уменьшится на 10 миллиметров. Расстояние между осями вырастет на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров.

Arabian Drive

Что касается моторной гаммы, то ожидается, что из нее исчезнет 4,6-литровый V8, на смену которому придет 3,5-литровый «твин-турбо» V35A-FTS с шестью цилиндрами мощностью 415 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат 3,3-литровый наддувный дизельный V6, выдающий 309 сил. Оба агрегата работают с 10-диапазонной автоматической коробкой. В 2022 году к палитре присоединится гибридная версия.

Кроме этого, Land Cruiser обзаведется «горячей» модификацией GR-S, которая получит блокировки дифференциалов, систему кинетической стабилизации подвески и колесные диски размерностью 18 дюймов с внедорожными шинами.