Перекрыто движение: шесть авто столкнулись на Рублевке

Канал опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой видно, что одна из машин съехала на обочину, получив повреждения, еще у одной серьезно помят бампер. В результате аварии оказались блокированы обе полосы.

Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу.