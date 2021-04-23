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Перекрыто движение: шесть авто столкнулись на Рублевке

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Авария с участием шести автомобилей произошла на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Канал опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой видно, что одна из машин съехала на обочину, получив повреждения, еще у одной серьезно помят бампер. В результате аварии оказались блокированы обе полосы.
Скрин видео MASH
«Предварительно, пострадавших нет», - пишет LIFE SHOT.
Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу.
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