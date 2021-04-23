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Лимузин Aurus как у Путина теперь можно купить. Он стоит как шесть Lamborghini Urus

Motor.ruиещё 1
5 часов назад
Официальные дилеры отечественной премиум-марки Aurus, «Авилон» и «Панавто», начали продавать лимузины Senat. Для покупки доступно сразу два экземпляра «Ауруса» в бронированном исполнении: на таком же ездит президент Владимир Путин. Стоимость, указанная в обоих объявлениях на Авто.ру, составляет 106 900 000 рублей. За ту же сумму можно приобрести, к примеру, шесть кроссоверов Lamborghini Urus.
Лимузин, как у Путина, теперь можно купить по цене шести Lamborghini Urus
Фото:  © Авто.ру © Авто.ру
Кузов и стекла удлиненного Aurus Senat бронированы по максимальному для гражданских машин стандарту VR10. Это значит, что они выдерживают автоматные и пулеметные очереди, а также защитят от бронебойных пуль, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова.
В длину четырехместный лимузин достигает 6630 миллиметров: то есть, он ровно на метр длиннее седана. За счет длины и тяжелого защитного комплекса снаряженная масса «президентского» лимузина выше массы седана на 3,85 тонны и составляет 6,5 тонны.
Авто.ру
Авто.ру
В движение Senat-лимузин приводит гибридная силовая установка на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра, пару которому составляет электромотор. Суммарная отдача двигателей достигает 598 лошадиных сил. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат отечественной компании KATE, привод – полный.
На продажу выставлены «Аурусы» в комплектации Individual с 74 опциями. В их числе – круиз-контроль, доводчики дверей, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция сидений. Кроме этого, имеются отсек для беспроводной зарядки смартфонов, отдельные «мультимедийки» для водителя и задних пассажиров, а также премиальная аудиосистема.
Защищенный лимузин появился в продаже вслед за стандартным седаном Aurus, который «Авилон» выставил на Авто.ру в конце марта. Дилер предложил сразу девять моделей в нескольких расцветках, но с одинаковым ценником – 24 миллиона рублей.
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