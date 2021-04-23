Лимузин, как у Путина, теперь можно купить по цене шести Lamborghini Urus

Официальные дилеры отечественной премиум-марки Aurus, «Авилон» и «Панавто», начали продавать лимузины Senat. Для покупки доступно сразу два экземпляра «Ауруса» в бронированном исполнении: на таком же ездит президент Владимир Путин . Стоимость, указанная в обоих объявлениях на Авто.ру, составляет 106 900 000 рублей. За ту же сумму можно приобрести, к примеру, шесть кроссоверов Lamborghini Urus

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Кузов и стекла удлиненного Aurus Senat бронированы по максимальному для гражданских машин стандарту VR10. Это значит, что они выдерживают автоматные и пулеметные очереди, а также защитят от бронебойных пуль, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова.

В длину четырехместный лимузин достигает 6630 миллиметров: то есть, он ровно на метр длиннее седана. За счет длины и тяжелого защитного комплекса снаряженная масса «президентского» лимузина выше массы седана на 3,85 тонны и составляет 6,5 тонны.

Авто.ру

Авто.ру

В движение Senat-лимузин приводит гибридная силовая установка на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра, пару которому составляет электромотор. Суммарная отдача двигателей достигает 598 лошадиных сил. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат отечественной компании KATE, привод – полный.

На продажу выставлены «Аурусы» в комплектации Individual с 74 опциями. В их числе – круиз-контроль, доводчики дверей, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция сидений. Кроме этого, имеются отсек для беспроводной зарядки смартфонов, отдельные «мультимедийки» для водителя и задних пассажиров, а также премиальная аудиосистема.