Объявлены российские цены на полноприводные BMW M3 и M4 Coupe

Компания BMW объявила российские цены на BMW M3 и BMW M4 Coupe с системой полного привода M xDrive. Так, седан BMW M3 Competition M xDrive предлагается от 7 млн 370 тыс. рублей и будет также доступен в исполнении M Special. Купе BMW M4 Competition M xDrive стоит от 7 млн 670 тыс. рублей и будет предлагаться в исполнениях M Special и M Special Pro. Старт производства запланирован на начало июля 2021 года, сообщает пресс-служба баварской марки.

Фото: BMW BMW

Как отмечается, седан BMW M3 Competition M xDrive и купе BMW M4 Competition M xDrive специально для России получили расширенный набор стандартного оборудования. Модели доступны в трех исполнениях – Competition, Competition M Special и Competition M Special Pro.

Исполнение Competition уже включает в себя лазерные фары BMW Laserlight с системой управления дальним светом, адаптивную подвеску М с активным дифференциалом М, динамический круиз-контроль, рулевое колесо М с обогревом, спортивные сиденья М c электрорегулировкой и функцией памяти для сиденья водителя, а также расширенную отделку кожей Merino, пакет Connected Professional и др. Список стандартного оснащения для России включает в себя систему M Drive Professional, которая содержит дополнительный режим M Track для гоночной трассы, а также функции M Drift Analyser, M Laptimer и систему M Traction Control.

В состав исполнения Competition M Special дополнительно входят полная отделка кожей Merino, активная вентиляция передних сидений, аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound, проекционный дисплей, комфортный доступ, дистанционный запуск двигателя, автоматический привод багажника и ассистент парковки Plus.

Кроме того, для купе BMW M4 Competition M xDrive доступно исполнение Competition M Special Pro. Его основные отличия – анатомические карбоновые сиденья М и пакет M Driver’s Package, повышающий максимальную скорость автомобиля до 290 км/ч.

Тяга рядного шестицилиндрового двигателя BMW TwinPower Turbo мощностью 510 л.с. передается на колеса с помощью 8-ступенчатой автоматической трансмиссии M Steptronic с технологией Drivelogic. Система полного привода M xDrive распределяет крутящий момент между передней и задней осью. Активный задний дифференциал М обеспечивает распределение крутящего момента между задними колесами в зависимости от ситуации на дороге.

Источник: https://www.autostat.ru/news/48064/ Автостат.

Система полного привода M xDrive позволяет владельцу настроить системы автомобиля в зависимости от ситуации на дороге и личных предпочтений. Три режима распределения тяги доступны в меню настроек операционной системы. В режиме 4WD распределение тяги смещено на заднюю ось, активация режима 4WD Sport направляет еще больше тяги на задние колеса, что позволяет выполнять управляемые скольжения. Также водитель может отключить систему DSC и активировать режим 2WD, в котором весь крутящий момент передается исключительно на задние колёса.

С помощью параметров М1 и М2 владелец может установить и сохранить индивидуальные настройки полного привода M xDrive, двигателя, переключения передач, рулевого управления и тормозной системы, а также системы контроля тяги. Прямой доступ к этим предустановкам обеспечивается простым нажатием кнопок М Mode на рулевом колесе.

В стандартном исполнении BMW M3 Competition M xDrive и BMW M4 Competition Coupe M xDrive оснащаются коваными колёсными дисками М и шинами размерностью 275/35 R19 спереди и 285/30 R20 сзади. Опционально предлагаются трековые шины (полуслик).