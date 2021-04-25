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Автомобилистам грозят новые штрафы

Инвест-Форсайт
7 часов назад
ГИБДД выдвинула предложение о введении оперативного контроля технического состояния транспортных средств и другие идеи, которые грозят автомобилистам новыми штрафами.
Автомобилистам грозят новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Идея об оперативном контроле в принципе правильная, но требует доработок, сказал РБК координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.
Согласно предложениям, водителю может грозить штраф, если тот использует шипованные шины летом, а также летние шины в зимнее время. Также наказать могут за отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и даже за закрывающие обзор предметы, наподобие дезодорантных «елочек», игрушек, транспондеров, видеорегистраторов и т.д.
Петр Шкуматов отмечает, что данный проект дорожной полиции ссылается на два «абсурдных» документа: нормы технического состояния автомобиля от 1993 года (которые по понятным причинам устарели), а также технический регламент Таможенного союза, который предполагает применение новых, более жестких, норм к старым машинам. Это делает выполнение ряда правил невозможным для некоторых автолюбителей.
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