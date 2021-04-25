Автомобилистам грозят новые штрафы

Согласно предложениям, водителю может грозить штраф, если тот использует шипованные шины летом, а также летние шины в зимнее время. Также наказать могут за отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и даже за закрывающие обзор предметы, наподобие дезодорантных «елочек», игрушек, транспондеров, видеорегистраторов и т.д.