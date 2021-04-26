Toyota Land Cruiser сменил поколение: новые фотографии

Инсайдеры утверждают, что модель сохранит лонжеронную раму, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколесных дифференциалов. Хотя ранее выдвигалось предположение, что со сменой поколения Land Cruiser может перебраться на фирменную архитектуру TNGA
и лишиться рамной конструкции.
В моторую гамму, по предварительным данным, войдет 3,5-литровый турбомотор с шестью цилиндрами, который выдает 415 лошадиных сил. Он должен заменить в линейке устаревший агрегат V8 объемом 4,6 литра. Кроме того, новому внедорожнику прочат 3,3-литровый наддувный дизельный V6, выдающий 309 сил. Трансмиссия — десятидиапазонный автомат.
Новый Land Cruiser будет отличатся от предшественника и габаритами: его длина увеличится на 20 миллиметров, ширина – на пять, а вот высота уменьшится на 10 миллиметров. Расстояние между осями вырастет на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров.
По неофициальным данным, премьера Toyota Land Cruiser 200 состоится в ближайшие недели, а полноценное производство стартует 1 июля.
Уходящий Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. По состоянию на конец апреля 2021 года модель стоит от 5,4 миллиона рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по март нынешнего года дилеры Toyota
реализовали в России более 23,2 тысячи автомобилей, в том числе 1215 экземпляров Land Cruiser 200.