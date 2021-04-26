Toyota Land Cruiser сменил поколение: новые фотографии

В моторую гамму, по предварительным данным, войдет 3,5-литровый турбомотор с шестью цилиндрами, который выдает 415 лошадиных сил. Он должен заменить в линейке устаревший агрегат V8 объемом 4,6 литра. Кроме того, новому внедорожнику прочат 3,3-литровый наддувный дизельный V6, выдающий 309 сил. Трансмиссия — десятидиапазонный автомат.

Новый Land Cruiser будет отличатся от предшественника и габаритами: его длина увеличится на 20 миллиметров, ширина – на пять, а вот высота уменьшится на 10 миллиметров. Расстояние между осями вырастет на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров.