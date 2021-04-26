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Toyota Land Cruiser сменил поколение: новые фотографии

Motor.ruиещё 2
5 часов назад
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения снова «жертвой» фотошпионов: внедорожники сфотографировали на территории завода в Японии, но на этот раз не только с белым кузовом, но также в черном, бордовом и серебристом. Фотографии опубликовал пользователь Instangam с никнеймом Shomegranbill.
Toyota Land Cruiser сменил поколение: новые фотографии
Фото: © Shomegranbill / Instagram.com© Shomegranbill / Instagram.com
Дизайн серийного Land Cruiser с индексом 300 (так модель окрестили журналисты) практически в точности повторяет рендеры, которые появились еще осенью прошлого года. От уходящего Land Cruiser 200 новинку можно отличить по рельефному капоту, бамперной группе, модернизированной решетке радиатора с горизонтальными ламелями и светодиодной оптике с динамическими указателями поворота.
Инсайдеры утверждают, что модель сохранит лонжеронную раму, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколесных дифференциалов. Хотя ранее выдвигалось предположение, что со сменой поколения Land Cruiser может перебраться на фирменную архитектуру TNGA и лишиться рамной конструкции.
В моторую гамму, по предварительным данным, войдет 3,5-литровый турбомотор с шестью цилиндрами, который выдает 415 лошадиных сил. Он должен заменить в линейке устаревший агрегат V8 объемом 4,6 литра. Кроме того, новому внедорожнику прочат 3,3-литровый наддувный дизельный V6, выдающий 309 сил. Трансмиссия — десятидиапазонный автомат.
Shomegranbill / Instagram.com
Shomegranbill / Instagram.com
Новый Land Cruiser будет отличатся от предшественника и габаритами: его длина увеличится на 20 миллиметров, ширина – на пять, а вот высота уменьшится на 10 миллиметров. Расстояние между осями вырастет на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров.
По неофициальным данным, премьера Toyota Land Cruiser 200 состоится в ближайшие недели, а полноценное производство стартует 1 июля.
Уходящий Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. По состоянию на конец апреля 2021 года модель стоит от 5,4 миллиона рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по март нынешнего года дилеры Toyota реализовали в России более 23,2 тысячи автомобилей, в том числе 1215 экземпляров Land Cruiser 200.
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