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Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Прайм
24 минуты назад
Единственная причина, по которой не стоит заливать полный бак на АЗС, — сложная система вентиляции в топливных баках современных автомобилей. Если наполнить бак до краев, нарушится работа системы, и бензин начнет вытекать по дренажным трубкам. Водитель не заметит этого — трубки находятся под крылом заднего колеса. Таким образом, топливо может просочится на ходовую часть авто, проводку, что может негативно повлиять на надёжность их работы. Об этом рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Почему нельзя заправлять машину до полного бака
Фото: © РИА Новости. Михаил Мордасов© РИА Новости. Михаил Мордасов
"Чтобы не нанести вред основным системам в автомобиле, надо соблюдать несколько правил. Первое правило — заправляться, когда топливо приближается к минимуму. Об этом сообщит либо бортовой компьютер, показав количество километров, которые можно пройти на оставшемся бензине, либо стрелка уровня топлива в баке — в зависимости от марки и модели авто", — указывает специалист.
Второе правило — заправляться только тем топливом, которое советует автопроизводитель в инструкции по эксплуатации транспортного средства. И наконец, не стоит не лить бензин до горловины бака. Это может навредить работе как датчика уровня топлива, так и лакокрасочному покрытию кузова, когда начнет выливаться при движении по неровной дороге.
"И главный совет — заправляться надо только на проверенных АЗС с хорошей репутацией. Это особенно важно в автопутешествиях по России, где не на всех проезжих частях есть представители федеральных заправочных станций. Поэтому лучше заправиться заранее в черте города перед поездкой в менее масштабные населенные пункты", — заключил эксперт.
Бортжурнал,Максим Рязанов,
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