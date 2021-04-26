Почему нельзя заправлять машину до полного бака

Единственная причина, по которой не стоит заливать полный бак на АЗС, — сложная система вентиляции в топливных баках современных автомобилей. Если наполнить бак до краев, нарушится работа системы, и бензин начнет вытекать по дренажным трубкам. Водитель не заметит этого — трубки находятся под крылом заднего колеса. Таким образом, топливо может просочится на ходовую часть авто, проводку, что может негативно повлиять на надёжность их работы
. Об этом рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов
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