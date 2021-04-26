Почему нельзя заправлять машину до полного бака

Второе правило — заправляться только тем топливом, которое советует автопроизводитель в инструкции по эксплуатации транспортного средства. И наконец, не стоит не лить бензин до горловины бака. Это может навредить работе как датчика уровня топлива, так и лакокрасочному покрытию кузова, когда начнет выливаться при движении по неровной дороге.