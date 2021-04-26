В России отзывают новые кроссоверы Skoda

В России объявлен отзыв кроссоверов Skoda Karoq, у которых могут возникнуть проблемы с подушками безопасности. Список VIN-номеров машин, с которыми необходимо провести сервисные работы, опубликован на сайте Росстата.
Фото: mir24.tv/ / Сергей Минеевmir24.tv/ / Сергей Минеев
Под отзыв попали 372 автомобиля, реализованных в 2021 году. Выяснилось, что у этих моделей при длительной эксплуатации, которая приводит к износу обивки сидений может случиться некорректное срабатывание боковых подушек безопасности.
На всех автомобилях, подлежащих отзыву, будут заменены обивки спинок передних сидений. Работы будут проведены бесплатно.