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В России отзывают новые кроссоверы Skoda из-за проблем с подушками безопасности

Мир24
1 час назад
В России объявлен отзыв кроссоверов Skoda Karoq, у которых могут возникнуть проблемы с подушками безопасности. Список VIN-номеров машин, с которыми необходимо провести сервисные работы, опубликован на сайте Росстата.
В России отзывают новые кроссоверы Skoda
Фото: mir24.tv/ / Сергей Минеевmir24.tv/ / Сергей Минеев
Под отзыв попали 372 автомобиля, реализованных в 2021 году. Выяснилось, что у этих моделей при длительной эксплуатации, которая приводит к износу обивки сидений может случиться некорректное срабатывание боковых подушек безопасности.
На всех автомобилях, подлежащих отзыву, будут заменены обивки спинок передних сидений. Работы будут проведены бесплатно.
Напомним, в марте стало известно об отзыве 685 автомобилей Skoda Octavia предыдущего поколения из-за ошибки в программном обеспечении.
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