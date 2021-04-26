Электрический кроссовер Volkswagen ID.5 заметили на испытаниях

Ожидайте, что ID.5 во многом поделится с ID.4. Это означает, что интерьер, скорее всего, в значительной степени не изменится, с опцией 5,3-дюймовой цифровой приборной панели, а также 10-дюймовой или 12-дюймовой информационно-развлекательной системы.

Варианты двигателя и аккумулятора, предположительно, также останутся неизменными между двумя моделями. Это означает, что изначально ID.5, скорее всего, будет оснащен установленным сзади электродвигателем, приводящим в движение задние колеса. В зависимости от рынка ID.4 доступен с 146 л. с. и 220 Нм, 168 л. с. и 310 Нм, или 201 л. с. и 310 Нм крутящего момента. Он также оснащен аккумулятором на 82 кВтч, который обеспечивает расчетный запас хода в 402 км при полной зарядке в цикле EPA в самой мощной версии.