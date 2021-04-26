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Электрический кроссовер Volkswagen ID.5 заметили на испытаниях

Auto.Today
3 часа назад
Volkswagen ID.4 только что запущен, а в этом году за ним последует ID.5. Здесь мы отметили, что ID.5 будет более крупным кроссовером-купе, в значительной степени основанным на ID.4.Механические и внутренние изменения ID.5 по сравнению с ID.4, вероятно, будут сведены к минимуму - считайте его более спортивной версией ID.4. Вы можете увидеть покатую крышу и встроенный спойлер над задними фонарями. Не обращайте внимания на стилизованный под Kia стиль передней «решетки» - это всего лишь камуфляж.
Электрический кроссовер Volkswagen ID.5 заметили на испытаниях
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Ожидайте, что ID.5 во многом поделится с ID.4. Это означает, что интерьер, скорее всего, в значительной степени не изменится, с опцией 5,3-дюймовой цифровой приборной панели, а также 10-дюймовой или 12-дюймовой информационно-развлекательной системы.
Motor1.com
Варианты двигателя и аккумулятора, предположительно, также останутся неизменными между двумя моделями. Это означает, что изначально ID.5, скорее всего, будет оснащен установленным сзади электродвигателем, приводящим в движение задние колеса. В зависимости от рынка ID.4 доступен с 146 л. с. и 220 Нм, 168 л. с. и 310 Нм, или 201 л. с. и 310 Нм крутящего момента. Он также оснащен аккумулятором на 82 кВтч, который обеспечивает расчетный запас хода в 402 км при полной зарядке в цикле EPA в самой мощной версии.
Также, как и в случае с ID.4, ожидайте горячую версию GTX с двумя двигателями и полным приводом. ID.4 GTX будет запущен 28 апреля, и хотя подробности остаются в секрете, мы ожидаем, что его общая мощность составит 302 л. с., как у Skoda Enyaq iV RS.
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