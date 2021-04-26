Умный радар поможет автомобилистам "заглянуть за угол"

Современные автомобили смогут "заглядывать за угол" с помощью уличных радаров, которые будут сканировать окружающее пространство, распознавать пешеходов и разрабатывать возможные сценарии их поведения. Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал, как это будет работать.

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Во второй половине текущего года немецкие инженеры из Fraunhofer собираются презентовать разработку, которая должна сделать автомобили умнее. Планируется, что специальные радары, установленные на улице, будут сканировать территорию, после чего умная система передаст данные на бортовой компьютер автомобиля, который находится поблизости. Таким образом, машина научится "заглядывать за угол", пишет "ПолитЭксперт".

"Если пешеход развил большую скорость, например, спеша к отъезжающему автобусу, радар подает сигнал по системе связи между ближайшим транспортом и объектом инфраструктуры, где установлен датчик. Это может быть светофор, столб линии электропередач, остановка", – рассказал Тузов.

Автомобиль, в свою очередь, подаст сигнал водителю о приближающемся объекте. В будущем механизм планируется доработать так, чтобы радар мог автоматически активизировать тормозную систему авто при риске наезда на пешехода.