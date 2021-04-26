Lada сливается с Dacia: чем АвтоВАЗ удивит россиян

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Российский АвтоВАЗ планирует к 2025 года выпустит четыре принципиально новые модели автомобилей. На предприятии продолжается процесс модернизации производства. Как пояснил президент компании Ив Каракатзанис корпорация наращивает инженерные компетенции и улучшает условия труда для выпуска новинок и рассматривает объединение с румынской маркой Dacia

«Это будут совершено другие машины, построенные на новой платформе.Соответственно те машины, которые сейчас мы видим в линейке АвтоВАЗа, постепенно уйдут с конвейера: Granta и Niva. К тому же выпуск Lada Vesta тоже может прекратиться, если производители не предпримут принципиальных изменений в страте

Другие модели будут выпускаться до тех пор, пока в этом остается смысл. Сейчас никто не скажет, как долго будут производить классическую LADA Niva Legend», - рассуждает эксперт.

Продукция отечественного автопрома, считает Кадаков, остаются одной из самых доступных на автомобильном рынке после произведенных в Узбекистане машин марки Ravon, а также некоторый китайских.

«Lada останется более-менее доступным автомобилем, что следует из логики позиционирования российского бренда, который входит в группу компаний

Под последним брендом, кстати, нам продавали чаще всего машины румынской маркой Dacia. Но понятно, что французская автомобилестроительная корпорация заинтересована в продвижение своей продукции и вскоре начнут появляться новые Renault: продвинутые, современные, более дорогие», - считает автоэксперт.

Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются АвтоВАЗа и бренда «Лада» (входят в группу Renault). В частности, в иерархии группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia. Согласно плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит 1 млн машин в год. Через четыре года прекратится выпуск нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.

Российское предприятие АвтоВАЗ не планирует произвести полное слияние с румынской маркой Dacia, но рассчитывает использовать ту же платформу CMF-B, как и у Renault.

«Невозможно в отдельно взятой стране производить автомобили на собственной локальной платформе без выхода на широкий рынок. Это могут позволить только крупные транснациональные компании, которые продают машины п

К тому же выгодным производство становится только когда количество выпущенных авто превышает миллион. Поэтому расходы на выпуск нескольких моделей Kia или Hyundai на заводах под Петербургом на обеих корпорациях исчисляются с учетом затрат на российские заводы», - отметил Кадаков.

Поэтому, когда Lada получит полный доступ к полке, на которой лежат разные агрегаты, комплектующие, технологические решения, детали, которые используются миллионными тиражами, расходы российского производителя снизятся.

«Предприятие сможет облегчить процесс, комбинировать те или иные решения. Но важно понимать, что перед ним стоит задача сделать автомобили Lada другими. Мы не хотим, что они стали копией машин

Очевидные различия сделанных на одной платформе автомобилей Kia и Hyundai оставляют надежду на то, что Lada сможет добиться подобного и придумать разные двигатели, дизайн, световые датчики, интерьеры и другое», - надеется эксперт.

Максим Кадаков также допустил, что разнообразие для отечественных предприятий окажется неким испытанием, так как страна продолжает переживать зависимость от импорта различных комплектующих.

Однако исключать вероятность того, что производство каких-то деталей при наращивании темпов сотрудничества с другими брендами ускорится и Россия сможет самостоятельно обеспечивать свои проекты.

Современные технологии на службе АвтоВАЗа

Международный рынок демонстрирует приверженность к тенденции ухода от традиционного двигателя внутреннего сгорания, проявляя интерес к новшествам. Дизельные и бензиновые двигатели в легковом сегменте медленно, но верно заменяют электрическими аккумуляторами и атомарными водородными двигателями внутреннего сгорания.

«Без участия государства и серьезных преференций, обеспечения спроса говорить о производстве непривычных в России технологий н

Когда я обсуждал данный вопрос с главой концерна Volkswagen Group, он уточнял, почему русские постоянно спрашивают об электромобилях, ведь температурные режимы, расстояния и запасы углеводородов должны снизить интерес к электродвигателям. Для развития этого направления нужна государственная программа с большой подпиткой», - пояснил эксперт.

Автопром РФ торопится за новинками

Дальнейшее развитие производства АвтоВАЗа в рамках сотрудничества с другими международными компаниями, подчеркивает Максим Кадаков, не так легко прогнозируемо.

«Перспектива отечественного предприятия на внешних рынках сложная. Все прозрачно в СНГ и на ближайших исторических рынках, которые останутся главными экспортными точками АвтоВАЗа. Машины могут собирать как в Российской Федерации, так и в Казахстане, Киргизии, Армении

Европейские корпорации порадовать большими перспективами сотрудничества на данный момент не могут. Если автомобили Lada вместе с Dacia окажутся одним и тем же, возникнет вопрос их позиционирования в Европе», - считает Кадаков.

Российские автомобили в настоящее время соответствуют экологическому классу Евро-5, а в государствах Европейского союза уже производят машины, отвечающие требованиям класса Евро-6 и готовятся к выпуску по Евро-7.