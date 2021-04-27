Как колесная база и колея влияют на проходимость автомобиля

Все автомобили, представленные на рынке России и других стран, различаются по классу и типу кузова. На практике часто возникает, что 2 одинаковых по динамическим характеристикам и по цене автомобиля сильно отличаются по геометрической проходимости. Например, некоторые седаны способны преодолевать бездорожье, которое берут только внедорожники, а многие кроссоверы вязнут даже в небольшом снежном сугробе. Но какие именно факторы влияют на проходимость транспортного средства?