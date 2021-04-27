Как колесная база и колея влияют на проходимость автомобиля

При выборе автомобиля следует уделять внимание колесной базе. У Lada Granta
этот показатель составляет 247.5 см, благодаря чему достигается почти идеальное соотношение между пространством в салоне, вместительностью багажника и геометрической проходимостью. Если рассматривать соотношение базы и колеи, оно равно 1.73. И 16-сантиметрового клиренса достаточно, чтобы преодолевать даже крупные ямы. У автомобилей, которые входят в сегмент компактных, соотношение немного другое. Например, у Smart колесная база составляет 186.7 см, а колея — 128.3 см. Пропорция немного переходит за 1.4, что уже ниже нормального диапазона. Автомобиль очень сложный в движении, склонен к заносам.