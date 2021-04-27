Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Как колесная база и колея влияют на проходимость автомобиля

Car.ru
56 минут назад
Все автомобили, представленные на рынке России и других стран, различаются по классу и типу кузова. На практике часто возникает, что 2 одинаковых по динамическим характеристикам и по цене автомобиля сильно отличаются по геометрической проходимости. Например, некоторые седаны способны преодолевать бездорожье, которое берут только внедорожники, а многие кроссоверы вязнут даже в небольшом снежном сугробе. Но какие именно факторы влияют на проходимость транспортного средства?
Как колесная база и колея влияют на проходимость автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru
Первое, на что стоит обратить внимание, красивые пропорции. Известный советский авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев придерживался принципа о том, что хорошо летать может только красивый самолет. Автомобильные инженеры опытным путем сумели установить оптимальное соотношение геометрии транспортного средства и его динамической устойчивости. В золотом диапазоне должны быть такие параметры, как ширина колеи, длина колесной базы и размер кузова. И эти показатели должны находиться между константой и 1.8. если рассматривать большую часть автомобилей на рынке, соотношение базы к колее у них составляет 1.6-1.8.
Эталон проходимости — Lada Niva Legend. По техническим параметрам и оснащению этот автомобиль почти полностью соответствует еще старой Ниве. База машины составляет 220 см, а колея 140 см. Если поделить первое число на второе, получается 1.57. Подобное расположение опорных точек и 20-сантиметровый клиренс позволяют проходить любые препятствия и не задевать их днищем. А вот на скоростной трассе внедорожник из-за маленькой колесной базы может терять управляемость.
Поэтому для передвижения по скоростным трассам следует выбирать автомобиль с более длинной колесной базой. Например, у Volkswagen Passat, в кузове универсал, колесная база достигает 271.2 см, а колея — 155 см. пропорциональное соотношение показателя равно 1.75. Автомобиль меньше отвечает на неровности на дороге и не склонен к потере управления на резких поворотах.
При выборе автомобиля следует уделять внимание колесной базе. У Lada Granta этот показатель составляет 247.5 см, благодаря чему достигается почти идеальное соотношение между пространством в салоне, вместительностью багажника и геометрической проходимостью. Если рассматривать соотношение базы и колеи, оно равно 1.73. И 16-сантиметрового клиренса достаточно, чтобы преодолевать даже крупные ямы. У автомобилей, которые входят в сегмент компактных, соотношение немного другое. Например, у Smart колесная база составляет 186.7 см, а колея — 128.3 см. Пропорция немного переходит за 1.4, что уже ниже нормального диапазона. Автомобиль очень сложный в движении, склонен к заносам.
Наиболее популярный сегмент рынка тоже вызывает много вопросов. Седан Chevrolet Cobalt имеет колесную базу 262 см. Автомобиль намного лучше управляется и может предложить владельцу вместительный салон и багажник. Рекордсменом по колесной базе в бюджетном сегменте считается Lada Largus. Расстояние между осями этого авто — 292 см. Автомобиль подходит под роль семейного универсала и коммерческого фургона. Однако слишком большая база имеет свои недостатки. Колея автомобиля равна 146.9 см, а пропорция почти приближается к 2. В результате во время движения автомобилист может ощущать плохую поворотливость. Нужно учитывать и то, что с ростом колесной базы увеличивается радиус поворота. Поэтому оптимальной базой для легковых автомобилей сегмента С и В является 260 — 270 см.
Итог. Соотношение колесной базы и колеи автомобиля играет роль в маневренности и проходимости. Оптимальным расстоянием между осями в сегменте В и С является 260-270 см.
Бортжурнал,Chevrolet Cobalt,Lada Largus,Lada Granta,Volkswagen Passat,Chevrolet,Volkswagen,Lada,Андрей Туполев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители