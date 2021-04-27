Суперкар Chevrolet Corvette Z06 получит новый двигатель

Многие полагают, что суперкары после выхода не проходят никаких модернизаций, так как мощность их моторов стоит на высоте. Но каждая компания смотрит на опыт других марок и старается сделать что-то лучшее. Именно так, даже с первого взгляда идеальные автомобили, превращаются в предмет тюнинга. В первую очередь производители обращают внимание на время разгона и мощность.

Фото: car.ru car.ru

Автолюбители, увлекающиеся миром автоспорта, могут знать о таком суперкаре, как Chevrolet Corvette . У него есть более мощная версия с индексом Z06, которая в свое время стала предметом долгих обсуждений. Стало известно, что эта модификация суперкара получит доработку в технической части — внутрь поставят 8-цилиндровый двигатель, объемом 5.5 литра, мощность которого достигает 625 л.с. Заметим, что этот силовой агрегат близок по конструкции с мотором Blackwing.

Известно, что сейчас компания Chevrolet работает над несколькими проектами. Среди них есть 4 новые версии суперкара Corvette со средним расположением двигателя. Речь идет о таких модификациях, как Z06, ZR1, Zora и E-Ray. Заряженная версия Z06 будет оснащена топовым мотором с двумя верхними распределительными валами. Как сообщают специалисты, этот мотор близок к конструкции 4.2-литрового двигателя с двойным турбонаддувом Blackwing. Напомним, что последний устанавливается в седан Cadillac CT6-V и может раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Новый мотор будут собирать на той же производственной линии, где ранее собирался мотор Blackwing.

Это не единственные доработки, которые хочет внести производитель в суперкар. В паре с новым мотором будет предлагаться 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Специалисты будут перенастраивать ее с учетом более высоких технических параметров. Что касается внешнего вида, Chevrolet Corvette Z06 получит смену дизайна. Производитель решил применить более агрессивный аэродинамический обвес и широкие покрышки. В задней части можно увидеть модернизированную выхлопную систему и спортивную подвеску. Известно, что в суперкаре будет применять задний дифференциал с возможностью электронного управления.

Напомним, что производитель планирует провести дебют новой модификации на рынке уже 18 июля этого года. И данная дата выбрана не просто так. Презентация состоится ровно через 2 года после выхода Chevrolet Corvette 8 поколения.

Еще одно нововведение от компании Chevrolet , которое затронуло модель Corvette , - все автомобили в линейке получат новые цвета в палитру. Автомобили восьмого поколения начнут окрашиваться в них уже в следующем году. Речь идет о цветах Amplify Orange, Hypersonic Grey Metallic и Caffeine – оранжевый, серый и коричневый. Известно, что их добавляют в палитру взамен похожих. Есть предположения, что после такого изменения производитель сменит и декоративные элементы автомобиля, чтобы они соответствовали новой цветовой концепции.