Суперкар Chevrolet Corvette Z06 получит новый двигатель

Известно, что сейчас компания Chevrolet
работает над несколькими проектами. Среди них есть 4 новые версии суперкара Corvette со средним расположением двигателя. Речь идет о таких модификациях, как Z06, ZR1, Zora и E-Ray. Заряженная версия Z06 будет оснащена топовым мотором с двумя верхними распределительными валами. Как сообщают специалисты, этот мотор близок к конструкции 4.2-литрового двигателя с двойным турбонаддувом Blackwing. Напомним, что последний устанавливается в седан Cadillac
CT6-V и может раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Новый мотор будут собирать на той же производственной линии, где ранее собирался мотор Blackwing.