С 1 мая вводят новые требования к маркировке покрышек

Стало известно, что уже с 1 мая в силу вступят новые требования к маркировке покрышек. Речь идет о введении евромаркировки.

Производители покрышек получили новые обязанности — теперь они должны указывать сведения о качестве сцепления колес на снежной и мокрой дороге. Данное нововведение вступит в силу уже 1 мая этого года.

Евромаркировка, которая находится на протекторе шин, была введена в Евросоюзе еще в 2012 году. Такая маркировка была необходима для того, чтобы покупатели имели возможность сравнить разные типы шин и выбрать оптимальные для себя.

На этикетке есть марка и типоразмер покрышек, а также данные, которые указывают на сопротивление качению. Последний параметр обозначается буквами от «A» до «G». Если на маркировке стоит буква «А», значит сопротивление качению слабое, буква «G» - сильное.

Шины класса А отличаются более длинным накатом, что говорит о более низком расходе топлива. Автомобиль, который эксплуатируется на покрышках G, расходует больше топлива.