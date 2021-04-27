С 1 мая вводят новые требования к маркировке покрышек

Стало известно, что уже с 1 мая в силу вступят новые требования к маркировке покрышек. Речь идет о введении евромаркировки.
Производители покрышек получили новые обязанности — теперь они должны указывать сведения о качестве сцепления колес на снежной и мокрой дороге. Данное нововведение вступит в силу уже 1 мая этого года.
Евромаркировка, которая находится на протекторе шин, была введена в Евросоюзе
еще в 2012 году. Такая маркировка была необходима для того, чтобы покупатели имели возможность сравнить разные типы шин и выбрать оптимальные для себя.
На этикетке есть марка и типоразмер покрышек, а также данные, которые указывают на сопротивление качению. Последний параметр обозначается буквами от «A» до «G». Если на маркировке стоит буква «А», значит сопротивление качению слабое, буква «G» - сильное.
Шины класса А отличаются более длинным накатом, что говорит о более низком расходе топлива. Автомобиль, который эксплуатируется на покрышках G, расходует больше топлива.
С 1 мая этого года на маркировке появится и QR-код. С его помощью покупатели смогут узнавать все особенности шин.