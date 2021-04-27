Почему на новые автомобили не ставят гидроусилители руля?

Большинство современных автомобилей оснащают электрическими усилителями руля, так как они лучше вписываются в современную электронную начинку и дешевле в производстве.

Электрические усилители заменили гидравлические, так как они меньше по массе, производство таких деталей дешевле для компаний. Они отличаются сниженным потреблением энергии, удобной компоновкой и отсутствием регламентных работ по обслуживанию, отлично сочетаются с различными системами «автопилотирования».

В то же время многие автомобилисты критикуют электроусилители за неточную, искусственную обратную связь, но самые новые разработки преодолели эту недостаток. Гидроусилители остаются востребованными на грузовых автомобилях и спецтехнике благодаря высокой ­мощности.