Почему на новые автомобили не ставят гидроусилители руля?

Большинство современных автомобилей оснащают электрическими усилителями руля, так как они лучше вписываются в современную электронную начинку и дешевле в производстве.
Электрические усилители заменили гидравлические, так как они меньше по массе, производство таких деталей дешевле для компаний. Они отличаются сниженным потреблением энергии, удобной компоновкой и отсутствием регламентных работ по обслуживанию, отлично сочетаются с различными системами «автопилотирования».
В то же время многие автомобилисты критикуют электроусилители за неточную, искусственную обратную связь, но самые новые разработки преодолели эту недостаток. Гидроусилители остаются востребованными на грузовых автомобилях и спецтехнике благодаря высокой мощности.
Эксперт советует покупать авто с гидроусилителями тем, для кого рулевое управление имеет большое значение. При этом достаточно только контролировать только уровень масла в бачке и его состояние. К тому же расходы на ремонт окажутся меньше, чем в случае с электрическими усилителями.