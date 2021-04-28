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BMW 2-Series 2022 заметили фотошпионы

Car.ru
2 часа назад
BMW 2-Series 2022 года постепенно теряет камуфляж. Фотошпионы заметили автомобиль при прохождении испытаний.
Новое поколение BMW 2-Series заметили фотошпионы
Фото: CarscoopsCarscoops
BMW 2-Series нового поколения начинает скидывать с себя пленку. На свежих снимках можно разглядеть, как будет выглядеть модель 2022 года. Купе получит выразительную радиаторную решетку. По бокам располагаются фары, которые интегрированы в изгиб капотной линии.
В задней части кузова можно заметить новую линию и крылья. Дизайнеры решили применить в экстерьере угловатые пороги. Среди других примечательных особенностей — спойлер на багажнике и более круглый задний бампер.
Фотошпионам удалось заметить две разные версии модели. Одна из них имела двойную выхлопную систему с наконечниками по обе стороны. Фотографам не удалось подойти слишком близко к автомобилям, чтобы рассмотреть интерьер.
Carscoops
По предварительной информации, в салоне будет применяться цифровая приборная панель и габаритный дисплей. Нет точной информации о моторной линейке. Возможно, под капотом будет располагаться 2-литровый двигатель мощностью 255 л.с.
Бортжурнал,BMW,
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